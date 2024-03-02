Видео ⟩ Новые подробности трагедии под Ропажи, где утонула шестилетняя девочка

Стала известна новая информация о произошедшей в четверг, 29 февраля, трагедии под Ропажи, где погибла шестилетняя девочка, сообщает программа Degpunktā.
В четверг, 29 февраля, в десяти метрах от бывшей железнодорожной станции Кангари под Ропажи утонула шестилетняя девочка.
Спасатели прибыли на бывшую железнодорожную станцию Кангари около 11 утра. Экипажи стали собираться вокруг пруда, и вскоре из него извлекли ребенка без признаков жизни.
В полиции сообщили, что по данному инциденту возбуждено уголовное дело.
В роковой день около 10 часов утра в дверь к Анатолию постучала мама шестилетней девочки. Обеспокоенная женщина сообщила соседу, что у нее пропал ребенок, и спросила, может ли мужчина помочь обыскать окрестности.
Анатолий с трудом "переварил" услышанное, потому что история звучала странно. Прежде всего девочка должна была пойти в детский сад.
"Я спрашиваю: она исчезла утром? Может, ее парень отвел ребенка в детский сад? Она говорит: "Нет, нет - ее там нет", - рассказывает Анатолий.
Мать также сказала, что ребенок пропал накануне. Это удивило Анатолия еще больше.
Пока мать искала на лугу вдалеке, Анатолий решил, что ему следует тщательнее изучить ближайшие окрестности. Вывод мужчины оказался верным. "Иду мимо пруда. Думаю, подойду. И вижу "дутую" оранжевую куртку", - вспоминает Анатолий со слезами на глазах.
Соседка заметила, что девочка, ее сестра и иногда старший брат постоянно бегали и резвились по окрестностям в сопровождении своих любимых собак.
"Может быть, мне следовало больше присматривать за ними? Девочка была очень активной, ласковой и любила животных. Она была очень хорошей соседкой, вежливой. Она всегда здоровалась на лестничной клетке", - рассказывает соседка.
По неподтвержденной информации, в среду мать посоветовала дочери сходить в гости к бабушке, которая живет в том же доме.
Женщина не проследила за тем, чтобы ребенок выполнил указание. На следующий день, в четверг, 29 февраля, семья поняла, что всю ночь девочку никто не видел. Как выяснилось, она даже не заходила к бабушке. Где и почему шестилетняя девочка бродила одна, никто не понимает. Жители района строят догадки.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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