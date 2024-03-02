Видео ⟩ Новые подробности трагедии под Ропажи, где утонула шестилетняя девочка

В четверг, 29 февраля, в десяти метрах от бывшей железнодорожной станции Кангари под Ропажи утонула шестилетняя девочка.

Спасатели прибыли на бывшую железнодорожную станцию ​​Кангари около 11 утра. Экипажи стали собираться вокруг пруда, и вскоре из него извлекли ребенка без признаков жизни.

В полиции сообщили, что по данному инциденту возбуждено уголовное дело.

В роковой день около 10 часов утра в дверь к Анатолию постучала мама шестилетней девочки. Обеспокоенная женщина сообщила соседу, что у нее пропал ребенок, и спросила, может ли мужчина помочь обыскать окрестности.

Анатолий с трудом "переварил" услышанное, потому что история звучала странно. Прежде всего девочка должна была пойти в детский сад.

"Я спрашиваю: она исчезла утром? Может, ее парень отвел ребенка в детский сад? Она говорит: "Нет, нет - ее там нет", - рассказывает Анатолий.

Мать также сказала, что ребенок пропал накануне. Это удивило Анатолия еще больше.