Фото ⟩ Фотосессия без макияжа: актриса Памела Андерсон в своей естественной красоте

56-летняя модель прокомментировала этот шаг так: "Мне больше не нужно пытаться быть крутой!".

"Я не пользуюсь косметикой каждый день дома, почему я должна наносить ее, когда иду на Неделю моды в Париже?" - говорит актриса.

"Я действительно не знаю, заметит ли это кто-то, но я рада, если это станет позитивным посланием для женщин", - добавила она.

Памела рассказала, что ее не волнует старение. "Я называю это жизнью, а не старением. Угнаться за молодежью бесполезно. Все, что мы можем сделать - это принять то, кем мы являемся сейчас, и жить в мире с тем, где мы сейчас находимся", - сказала она.

Фото: instagram.com/highsnobiety

Фото: instagram.com/highsnobiety

Фото: instagram.com/highsnobiety

Фото: instagram.com/highsnobiety

Фото: instagram.com/highsnobiety

Фото: instagram.com/highsnobiety

Фото: instagram.com/highsnobiety

Фото: instagram.com/highsnobiety

Фото: instagram.com/highsnobiety

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