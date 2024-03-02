Сепаратистским "чиновникам" было поручено обратиться к Совету Федерации и Госдуме РФ с просьбой "осуществить меры по защите Приднестровья от растущего давления со стороны Молдовы", говорится в резолюции, цитируемой местными российскими агентствами.

"Молдова фактически развязала экономическую войну против Приднестровья, намеренно создавая предпосылки для многомиллионного дефицита бюджета", - говорится в документе.

"Тирасполь просил денег - я видела, что они обратились к Москве и международным структурам и организациям", - сказала президент в интервью местному телеканалу.

Тем временем российская пропаганда распространяет фейковую историю "о возможной аннексии Приднестровья Россией", отметила Санду.

Президент считает, что Кремль действует таким образом, чтобы запугать граждан Молдовы перед выборами, которые пройдут в этом году.

"Кремль хочет, чтобы мы боялись, были бесхребетными, чтобы нами управляли коррумпированные политики и чтобы они могли вести переговоры, подкупая чиновников, как это было в течение многих лет. Мы не можем позволить им это делать. Мы должны продолжать. Наш мир зависит от нашего единства и нашей способности не быть обманутыми", - заявила Санду.

"Сегодня Россия не может ничего сделать в Приднестровье, даже если бы захотела", - добавила Санду.

«Я хотел бы прояснить. Мы ничего не имеем против русских, мы против российских танков. Мы просто хотим, чтобы Россия, как и другие страны, уважала Молдову, выбор молдавских граждан. Мы демократия, и нам все еще нужно укрепить эту демократию, но люди сами решают, что им делать, куда идти и с кем сотрудничать", - подчеркнула Санду.

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