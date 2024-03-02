Христо Грозев: Расследование смерти Навального завершится в течение месяца

Расследование обстоятельств смерти российского оппозиционного политика Алексея Навального в колонии должно завершиться в течение месяца, рассказал болгарский журналист-расследователь Христо Грозев в эфире телеканала "Дождь" в пятницу, 1 марта.

По его словам, в этот раз вместе с его командой работают множество других журналистов-расследователей под координацией главы совета директоров международного Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Марии Певчих. "Мы точно узнаем правду, и это будет не так долго, как в прошлый раз", - заверил Грозев.

Грозев: Навального могли отравить

Он не стал называть конкретные версии, которые сейчас проверяет команда расследователей, чтобы не давать возможности российским спецслужбам уничтожить необходимые для расследования данные, но не исключил, что Навального могли вновь отравить.

Грозев также подтвердил, что к моменту смерти Навального между Россией, США и Германией шли неформальные переговоры об обмене политика на предполагаемого сотрудника российских спецслужб Вадима Красикова, отбывающего в Германии пожизненный срок за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. По словам Грозева, президент РФ Владимир Путин был в курсе этого предложения.

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