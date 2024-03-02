"На кладбище просят не задерживаться с прощанием, имя Навального не называют, просто говорят - "покойник", "его могила" и так далее. Полицейские спокойные, на кладбище дежурят на протяжении всей дороги", - рассказали зрители телеканала "Дождь".

Место захоронения не видно из-за сложенных на нем многочисленных цветов. Люди, уходящие с кладбища, плачут.

Люди продолжают приходить к могиле Алексея Навального. Сейчас там очередь, которая выходит за пределы кладбища 💔



Фото: @tvrain pic.twitter.com/RuyiIfApHR — Команда Навального (@teamnavalny) March 2, 2024

После возложения цветов на могилу людей побуждают быстро уйти с кладбища, поскольку еще много желающих посетить могилу политика.

В субботу на кладбище еще раз пришли матери Алексея и Юлии Навальных.

Матери Алексея и Юлии Навальных на похоронах



Фото: AP / Scanpix pic.twitter.com/QJD3aNPblo — Дождь (@tvrain) March 1, 2024

В похоронах в пятницу не смогли принять участие ни вдова Навального Юлия, ни их дети.

Полиция в пятницу после захоронения пустила на кладбище людей, возложивших на могилу цветы. К кладбищу выстроилась очередь из нескольких тысяч человек.

Толпа у кладбища скандировала лозунги "Нет войне!", "Долой власть убийц!" и "Мы не простим!".

До этого состоялось прощание с Навальным в церкви иконы Божией матери Марьинского района Москвы "Утоли мои печали", у которой собралось несколько тысяч человек.

Фото: похороны Алексея Навального в Москве

Когда незадолго до начала намеченной церемонии к церкви приехал катафалк с гробом оппозиционера, толпа начала скандировать: "Навальный, Навальный!" и "Ты не боялся, мы не боимся!"

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