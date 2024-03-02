Видео ⟩ В Екатеринбурге произошел взрыв на электрической подстанции, обеспечивающей энергией военные заводы

"Произошли сбои в работе электрооборудования, сопровождавшиеся взрывом и яркой вспышкой, которую могли наблюдать жители ближайших районов", - сообщила антитеррористическая комиссия региона.

"Из-за инцидента подача электроэнергии в Среднеуральские столичные районы не прекращалась. Электрооборудование подстанции "Калинская" работает в нормальном режиме. Пострадавших нет", - говорится в официальном сообщении.

Подстанция "Калинская" обеспечивает электроэнергией три завода оборонной отрасли: Калининский машиностроительный завод, турбомоторный завод и "Уралмаш". Взрыв не повлиял на работу этих заводов.

Несколько Telegram-каналов сообщили, что на месте происшествия были обнаружены следы взрывчатки.

"За то, что взрывается в России, отвечают российские власти", - сказал, комментируя взрыв в Екатеринбурге, представитель Главного разведывательного управления Минобороны Украины Андрей Юсов.

Он добавил, что среди россиян "нет равнодушных граждан".

"На территории России действительно нет равнодушных граждан, которые могут смириться с диктатурой Путина и делают все возможное, чтобы единственным законным путем освободить свою территорию и страну от кровавого режима Путина", - сказал Юсов.

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