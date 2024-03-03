Видео ⟩ Таблички переименованных улиц в Риге начнут менять только летом

Улицы Латгальского предместья будничным утром оживлены. Курьеры доставляют посылки, тщательно сверяя адреса получателей.

Именно они одними из первых почувствуют изменения в своей трудовой жизни. Помимо улицы Маскавас, которая будет называться улицей Латгалес, Рижская дума переименовала еще шесть улиц.

Нынешнюю улицу Латгалес в Риге переименовали в честь Яниса Клидзейса. Клидзейс - писатель и поэт из Латгале, по мотивам его романа "Дитя человеческое" снят одноименный фильм популярного режиссера Яниса Стрейча.

С другой стороны, небольшой начальный участок улицы Маскавас от улицы 13 Января до Островного моста переименовали в улицу Ластадияс. Это делается для безопасности жителей, "чтобы не было ошибочных вызовов оперативных служб по предыдущим адресам".

Также было поддержано переименование улицы Пушкина в улицу латвийского лингвиста Карлиса Миленбахса, улицы Тургенева - в улицу латвийского художника Вильгельма Пурвитиса, улицы Лермонтова - в улицу латвийского поэта Вилиса Плудониса, а улицу Гоголя решено назвать в честь латвийской журналистки, издателя и общественного деятеля Эмилии Беньямин.

На вопрос, не усложнит ли изменение названий улиц его работу курьера, велокурьер Петерис ответил: "Не особенно. Думаю, к лучшему. Может быть Гоголя могли бы оставить. Почему Гоголя? Он был украинцем?".

С другой стороны, Инга и Ария не скрывают, что уже привыкли к улице: "Если улица названа именем писателей, поэтов, название не следует менять. Меня это совсем не беспокоит. История есть история".

По текущим расчетам, новые таблички будут стоить около 80 000 евро. Будут места, где собственники и управляющие домами смогут получить таблички, об этом муниципалитет сообщит позже.

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