Видео ⟩ Передача: облагаются ли некоторые водители двойным налогом?

Телезритель спрашивает: “Налог на эксплуатацию транспортных средств платят все автомобили (в том числе грузовые) общей массой до 3500 кг. Кроме того, ставка в размере 300 евро установлена ​​для тех, у кого объем двигателя превышает 3500 см3, что также относится к грузовым автомобилям.

В том же законе для грузовых автомобилей массой более 3500 кг в ставках налога на эксплуатацию транспортных средств не предусмотрена доплата в размере 300 евро за двигатели большой мощности. Поэтому более крупный автомобиль, который больше изнашивает дорогу, должен платить меньше налога на содержание этой дороги!”

"Теперь грузовые автомобили полной массой от 3 000 кг до 3 500 кг облагаются двойным налогом с одной и той же целью - финансировать ремонт дорог. Они платят и налог на использование транспортных средств, и налог на пользователей дорог. Почему маленькие грузовики теперь платят больше "дорожного налога", чем их большие собратья? Допустимо ли такое двойное налогообложение в Латвии?" - задает вопросы зритель

Ответы смотрите в сюжете программы 4. studija (на латышском языке)

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