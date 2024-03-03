Видео ⟩ "Я живу на бис": В Сети появилась новая песня Аллы Пугачевой

"Новая песня Аллы. Музыка Константин Губин, слова Константин Губин, Алла Пугачева", - написал Максим Галкин в публикации.

В ролике смонтированы кадры из предыдущих видеоклипов Примадонны, а также семейные архивные фрагменты с Галкиным.

"Видишь крылья за спиной? Я всегда лечу на свет!

Потому что.... Потому что... Мне другой дороги нет.

Видишь крылья за спиной, я не брошусь вниз,

Потому что я живу на бис..." - поет Алла Борисовна.

За час видео собрало свыше 58 тысяч лайков в Instagram. Подписчики поспешили прокомментировать публикацию. Свой комментарий оставила и Ксения Собчак: "Прекрасная песня. Слезы на глазах".

В пятницу, 1 марта на нескольких российских музыкальных площадках внезапно появился новый альбом Аллы Пугачевой - первый за 16 лет - "P. S.". В него вошло 20 песен. Сама Примадонна после вышла на связь с поклонниками, и заметила, что ничего не знала о выходе сборника. "Хороший подарок к юбилею", - сказала Алла Борисовна.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!