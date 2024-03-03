Каждый пятый водитель меняет зимние шины в марте

59% водителей меняют шины в апреле, 15% водителей - в мае, а 8% признаются, что ездят на зимней резине круглый год.

Данные опроса показывают, что женщины чаще меняют шины в марте (21%), чем мужчины (14%). С другой стороны, мужчины чаще откладывают смену шин до мая (19%), а женщины откладывают смену шин до мая в 11% случаев.

Руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс утверждает, что для снижения рисков на дорогах следует выбирать шины, подходящие к погоде, а также тщательно оценивать качество имеющихся шин и их пригодность к вождению.

"Летние шины различаются составом резины и тем, как эта резина реагирует на изменение температуры. Если ездить на зимних шинах летом, то это может обернуться дополнительными рисками - шины сильнее изнашиваются, ухудшается сцепление с дорожным покрытием, кроме того, ухудшается управляемость, а в экстремальных ситуациях еще и недостаточный тормозной путь", - добавляет Ванкс.

Он отмечает, что многие водители предпочитают круглый год ездить на всесезонных шинах, думая, что это сэкономит деньги, но на самом деле водители не осознают, что к следующем году эти шины могут стереться и их придется заменить.

Уже сообщалось, что с 1 декабря по 1 марта все автомобили или автобусы, полная масса которых не превышает 3,5 тонны, должны быть оснащены шинами, предназначенными для езды в зимних условиях.

В остальное время использование зимних шин оставлено на усмотрение водителя. Шипованные шины можно использовать только с 1 октября по 1 мая.

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