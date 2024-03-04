Гороскоп на неделю с 4 по 10 марта: все крайне непросто, но сильный Марс дает надежду

Скорпион

Скорпионам придется принять тот факт, что эти семь дней будут очень полярными. Начало недели будет опасным и неблагоприятным. Если есть возможность перенести работу и сложные дела, то лучше это сделать. Если нет понимания того, как преодолеть проблемы сейчас, то лучше оставить их на потом. Если неурядицы будут требовать срочного решения, то можно попросить помощи у близких людей. Ничего зазорного в этом нет.

Стрелец

Проще всего справляться с проблемами удастся тем Стрельцам, которые находятся в браке. Одиноким представителям знака можно обратиться с просьбами к друзьям, родным. Духовные и энергетические проблемы на этой неделе станут довольно частыми. Чем Стрельцы были успешнее в недавнем прошлом, тем больше проблем может оказаться у них на пути. Важно будет проявлять терпение и спокойствие.

Козерог

Возможно, окружающие потянутся к Козерогам за помощью, поэтому нужно будет оказать эту поддержку наибольшему количеству людей, не отвечая злобой и негативом. В любви потребуется больше понимания, доброты. Не помешает Козерогам небольшая смена имиджа. Нужно настроиться на весну, ведь самое главное - это то, когда она приходит в душе, а не в календаре. Эта неделя - время умеренного обновления души и тела.

Водолей

Водолеям нужно постараться справиться с давлением возможных проблем и неурядиц, сфокусироваться на выполнении обязанностей. Максимально осторожными нужно быть 8 марта. Это будет самый опасный день недели, когда следует отстаивать свою точку зрения, но очень осторожно. Астрологи и советуют не бояться браться за самые сложные дела в этот день и в следующий за ним.

Рыбы

В период с 4 по 10 марта у Рыб возможно нервное перенапряжение, депрессивность. Весна начнется с энергетической встряски. В эти дни нужно будет комбинировать отдых и работу, любовь и одиночество. Как только Рыбы почувствуют, что им нужно остановиться и побыть наедине с собой, важно тут же "уйти в подполье". Внутренний голос Рыб перестанет быть их главным оружием. Пришла пора довериться логике и опыту.

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