Гороскоп на неделю с 4 по 10 марта: все крайне непросто, но сильный Марс дает надежду

Неделя будет крайне непростой из-за того, что Меркурий и Венера негативны, но вероятность успеха в делах или в любви сохраняется благодаря сильному Марсу. Меркурий подключится к нему, но только в воскресенье, а до этого постарайтесь вести свои дела осторожнее и не давать никому пустых обещаний, советуют астрологи DailyHoro.
Овен
Овнам в семейных делах лучше не перекладывать ответственность на плечи родственников и второй половинки. Необходимо браться за все, что так или иначе связано с прямыми обязанностями, не забывая оказывать поддержку близким. К неурядицам в работе и отношениях желательно относиться философски, потому что они будут появляться без особой причины время от времени. Это неплохое время для отдыха.
Телец
Тельцам больше всего повезет в начале недели. Энергия звезд и планет будет не лучшей, но более-менее подходящей для работы и дел по дому. В любви лучше не просто остановиться, а полностью выйти из игры. Не стоит флиртовать с незнакомцами или незнакомками, ходить на первые свидания. Не стоит вкладывать свое время и силы в незнакомых людей. У семейных Тельцов на этой неделе начнется очень теплый период.
Близнецы
Никто не сможет забрать у Близнецов то, что они получили ранее. Им нужно оставаться самими собой, чтобы не вызывать у людей чувство недоверия. Что касается работы, то тут потребуется максимальная осмотрительность и необходимость быстро принимать решения. Для этого не стоит подключать интуицию, потому что она будет крайне слабой из-за Меркурия, особенно 8 марта, когда планета окажется в соединении с Нептуном.
Рак
Последствия бесконечных размышлений и самокопания могут быть негативными и даже опасными для Раков, так что им точно не стоит углубляться в поиски причин проблем в самих себе. Желательно проводить как можно больше времени с детьми, второй половинкой, родителями. 8 марта будет наибольшая вероятность появления неурядиц на пути. Партнер в любовных отношениях будет очень требовательным. Он может постараться исправить Раков.
Лев
Ко Львам на этой неделе будут значительно чаще предъявлять какие-то требования, в том числе близкие люди - не только коллеги или незнакомцы. Не стоит проявлять агрессию в ответ на претензии и недовольство, ведь слишком агрессивным в своих ответах Львам грозят новые неурядицы. Дипломатичность может спасти представителей этого знака от тотальной войны в отношениях, а также от неурядиц на работе и в бизнесе.
Дева
Девам эта неделя принесет трудности и проблемы, особенно 8 марта. На выходных энергетика планет пойдет вверх, особенно это касается Меркурия. 9 и 10 марта - лучшие дни недели. В целом все может оставаться очень спокойным в это время, если Девы не будут совершать необдуманных поступков и постараются думать о безопасности, а также без нервов размышлять над своим будущим и прошлым. Главное - не терять веру в себя.
Весы
Для Весов сейчас все, скорее всего, будет последовательным. Работать придется больше, но и результат будет более заметным. Это неплохое время для планирования дел на будущее. Начало отпуска на этой неделе тоже будет хорошим решением. В любви эта неделя будет временем неоднозначным и довольно непонятным. Нужно просто решать все мирно, если в любви есть какие-то проблемы. Лучше не полагаться на предчувствия, следуя логике.
Скорпион
Скорпионам придется принять тот факт, что эти семь дней будут очень полярными. Начало недели будет опасным и неблагоприятным. Если есть возможность перенести работу и сложные дела, то лучше это сделать. Если нет понимания того, как преодолеть проблемы сейчас, то лучше оставить их на потом. Если неурядицы будут требовать срочного решения, то можно попросить помощи у близких людей. Ничего зазорного в этом нет.
Стрелец
Проще всего справляться с проблемами удастся тем Стрельцам, которые находятся в браке. Одиноким представителям знака можно обратиться с просьбами к друзьям, родным. Духовные и энергетические проблемы на этой неделе станут довольно частыми. Чем Стрельцы были успешнее в недавнем прошлом, тем больше проблем может оказаться у них на пути. Важно будет проявлять терпение и спокойствие.
Козерог
Возможно, окружающие потянутся к Козерогам за помощью, поэтому нужно будет оказать эту поддержку наибольшему количеству людей, не отвечая злобой и негативом. В любви потребуется больше понимания, доброты. Не помешает Козерогам небольшая смена имиджа. Нужно настроиться на весну, ведь самое главное - это то, когда она приходит в душе, а не в календаре. Эта неделя - время умеренного обновления души и тела.
Водолей
Водолеям нужно постараться справиться с давлением возможных проблем и неурядиц, сфокусироваться на выполнении обязанностей. Максимально осторожными нужно быть 8 марта. Это будет самый опасный день недели, когда следует отстаивать свою точку зрения, но очень осторожно. Астрологи и советуют не бояться браться за самые сложные дела в этот день и в следующий за ним.
Рыбы
В период с 4 по 10 марта у Рыб возможно нервное перенапряжение, депрессивность. Весна начнется с энергетической встряски. В эти дни нужно будет комбинировать отдых и работу, любовь и одиночество. Как только Рыбы почувствуют, что им нужно остановиться и побыть наедине с собой, важно тут же "уйти в подполье". Внутренний голос Рыб перестанет быть их главным оружием. Пришла пора довериться логике и опыту.
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