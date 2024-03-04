+8 и солнце: синоптики о погоде в понедельник

По прогнозам синоптиков, существенных осадков не ожидается. Будет дуть восточный ветер от слабого до умеренного. Максимальная температура воздуха днем составит +3...+8 градусов.

В Риге днем будет преимущественно солнечно, без осадков. При слабом восточном ветре воздух прогреется до +6...+7 градусов.

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