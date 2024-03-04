Фото ⟩ Первый роскошный Mercedes-Benz Порзиньгиса выставлен на продажу

Порзиньгис не скрывал, что его излюбленной маркой автомобиля является именно Mercedes. Латвийская звезда баскетбола показал в соцсетях несколько автомобилей этой марки, попавших в его владение.

Фото: Ieva Lūka/LETA

В объявлении указано, что автомобиль принадлежал только семье Порзиньгиса. Машина в 2016 году была приобретена в Германии и находилась в семье Порзиньгиса до января этого года.

Фото: Ieva Lūka/LETA

Свою первую роскошную машину Порзиньгис зарегистрировал в Латвии в мае 2016 года с пробегом 28 999 километров, а к маю 2023 года пробег достиг 167 410 километров.

Тогда цена этого Mercedes-Benz S500 Coupe AMG составляла порядка 100 000 евро, однако теперь автомобиль продается чуть дешевле 50 000 евро. Кроме того, машина пережила визуальные изменения - она уже не белого цвета.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!