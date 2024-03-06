Самомассаж - путь к здоровью и любви к своему телу

Массаж - один из самых древних видов лечения. Это дозированное механическое воздействие на тело с использованием различных техник в зависимости от того, что именно необходимо.

"Одна из форм массажа - самомассаж, когда вы все делаете сами. Это может быть разогревающий массаж перед физическими нагрузками, или помогающий снять легкую боль или напряжение, или же расслабляющий тело", - объясняет Марите Шукеле, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka.

Если вы хотите попробовать самомассаж, вот несколько самых безопасных техник, которые можно использовать в домашних условиях. Вам понадобится массажное масло, также пригодится теннисный мячик.

"Однако помните, что самомассаж подходит, если вы чувствуете напряжение или легкую боль. Если боль интенсивная или длительная, прежде чем пробовать приемы самомассажа, лучше всего проконсультироваться с врачом. Учтите - если вы не уверены в причине боли, самомассаж может усугубить симптомы", - отмечает фармацевт Apotheka.

Самомассаж для шеи