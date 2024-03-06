Самомассаж - путь к здоровью и любви к своему телу

Массаж - отличный способ улучшить свое здоровье и самочувствие. Массаж может как облегчить физическую боль, так и прекрасно расслабить. К тому же некоторые техники массажа вы можете попробовать в домашних условиях!
Массаж - один из самых древних видов лечения. Это дозированное механическое воздействие на тело с использованием различных техник в зависимости от того, что именно необходимо.
"Одна из форм массажа - самомассаж, когда вы все делаете сами. Это может быть разогревающий массаж перед физическими нагрузками, или помогающий снять легкую боль или напряжение, или же расслабляющий тело", - объясняет Марите Шукеле, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka.
Если вы хотите попробовать самомассаж, вот несколько самых безопасных техник, которые можно использовать в домашних условиях. Вам понадобится массажное масло, также пригодится теннисный мячик.
"Однако помните, что самомассаж подходит, если вы чувствуете напряжение или легкую боль. Если боль интенсивная или длительная, прежде чем пробовать приемы самомассажа, лучше всего проконсультироваться с врачом. Учтите - если вы не уверены в причине боли, самомассаж может усугубить симптомы", - отмечает фармацевт Apotheka.
Самомассаж для шеи
Боль в шее часто возникает из-за перенапряжения или неправильной осанки. Боль может развиться даже от повседневной деятельности, например, от неправильного сидения за компьютером или чтения телефона в постели без достаточной поддержки шеи. Если ваша шея или мышцы шеи напряжены и вы испытываете боль, можете попробовать эту терапевтическую технику самомассажа.
Этапы массажа:
- Опустите плечи ниже от ушей.
- Выпрямите шею и спину.
- Найдите болезненные участки на шее. Сильно надавите на них пальцами.
- Осторожно выполняйте пальцами круговыt движения.
- Повторите в противоположном направлении.
- Продолжайте в течение 3-5 минут.
Самомассаж при головной боли
Если вы страдаете от головной боли, самомассаж может снять напряжение и расслабить. Это может быть особенно полезно, если головная боль вызвана стрессом.
Этапы массажа:
- Опустите плечи ниже от ушей
- Выпрямите шею и спину.
- Нащупайте основание черепа. Поместите указательный и средний пальцы каждой руки в центр, чтобы кончики пальцев соприкасались.
- Слегка надавливая, сдвиньте пальцы наружу или перемещайте их вниз.
- Затем кончиками пальцев совершайте небольшие круговые движения. Сконцентрируйтесь на напряженных местах, а также вокруг них.
Самомассаж для облегчения при вздутии живота или запоре
Как вздутие, так и запор могут вызывать боль и дискомфорт в животе. Здесь также может помочь самомассаж живота, который приносит облегчение, стимулируя опорожнение кишечника. Мягкий самомассаж живота может уменьшить вздутие, спазмы и боли при напряжении.
Этапы массажа:
- Лягте на спину. Положите руки ладонями на правую сторону нижней части живота, рядом с тазовой костью.
- Нежно массируйте круговыми движениями, двигаясь по направлению к ребрам.
- Продолжайте через живот к грудной клетке с левой стороны.
- Продолжайте движение вниз по левой стороне живота в направлении тазовой кости.
- Круговыми движениями массируйте пупок в течение 2-3 минут.
Почему массаж помогает нам чувствовать себя так хорошо?
Это объясняется тем, что нежные поглаживания кожи стимулируют выработку гормона любви окситоцина. Когда вы делаете самомассаж, активизируются дофамин, серотонин, что также снижает уровень кортизола. Это заставляет вас чувствовать себя хорошо и любить себя еще больше!
Самомассаж при болях в спине
Боль в спине - очень распространенное явление в наши дни, и причин у нее может быть множество. При легкой боли может помочь расслабляющий самомассаж. Вот два способа - как с помощью рук, так и с помощью теннисного мячика.
Самомассаж нижней части спины
Вам не понадобятся никакие приспособления.
Этапы массажа:
- Сядьте на пол со скрещенными ногами. Выпрямите спину.
- Положите большие пальцы на каждую сторону крестца - плоской треугольной кости у основания позвоночника.
- Небольшими круговыми движениями перемещайте большие пальцы вверх и вниз.
- Надавите на напряженные участки. Выдержите паузу, а затем отпустите.
- При необходимости продолжайте и не забывайте глубоко дышать.
- Можно также попробовать сделать этот массаж в кресле. Обязательно поставьте ноги на пол и сядьте прямо.
Самомассаж с теннисным мячиком
Можно также массировать спину, лежа на теннисном мячике. Крепкое давление на мяч может снять напряжение в спине.
Этапы массажа:
- Лягте на спину на пол, согнув колени.
- Поместите теннисный мячик прямо под напряженное место на спине. Удерживайте в течение 20-30 секунд.
- Чтобы усилить давление, слегка покатайте тело, опираясь на теннисный мячик. Если нужно еще большее давление, можете положить лодыжку одной ноги на колено другой.
Самомассаж ступней
Иногда ступни могут болеть из-за неудобной обуви, перенапряжения или какого-либо заболевания. Снять это напряжение можно в домашних условиях с помощью нескольких простых приемов.
Самомассаж ступней мячиком
При самомассаже ног нет лучшего способа, чем положить теннисный мяч на землю и катать его ногой, слегка надавливая. Это позволит промассировать чувствительные зоны, но не делайте так, чтобы было больно.
Этапы массажа:
- Положите теннисный мячик на пол.
- Балансируя на одной ноге или сидя, поставьте другую ногу на мяч.
- Покатайте его ногой вперед-назад; если чувствуете себя хорошо, в ходе процесса надавливайте на мяч сильнее.
- Продолжайте так в течение 3-5 минут.
Самомассаж ног руками
Конечно, можно делать массаж ног и руками.
Этапы массажа:
- Возьмите ступню в руки.
- Большими пальцами потрите вокруг пятки. Повторите 3-5 раз.
- Растирайте по прямой линии от пятки к пальцам ног, чтобы снять боль. Повторите 3-5 раз.
- Разотрите стопу большими пальцами от центра к внешним краям. Повторите 3-5 раз.
"Обращайте внимание на то, как вы себя чувствуете во время и после самомассажа. Если боль усиливается или не проходит, самомассаж может быть не лучшим решением", - говорит Марите Шукеле, сертифицированный фармацевт сети аптек Apotheka.
Статья создана в сотрудничестве с Apotheka.
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