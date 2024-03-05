Видео ⟩ В Украине создали новую бронетехнику. На что она способна?

Машина устойчива к минам и "представляет собой легкую тактическую машину, разработанную для исключительной эффективности в различных военных условиях", - сообщает производитель Inguar на своем веб-сайте.

Машина разработана при помощи украинского спецназа и "с учетом требований военного времени".

"Благодаря инновационной конструкции монококового кузова Inguar-3 доступна во многих вариантах и в двух версиях шасси - 4x4 и 6x6. Оба созданы для того, чтобы с одинаковой легкостью решать городские и внедорожные задачи", - заявляют в компании.

"Независимо от того, используется ли Inguar-3 для сопровождения, разведки или операций быстрого реагирования, она обеспечивает безупречные характеристики и надежность, что делает эту машину бесценной на поле боя", - добавляют в компании.

По данным сайта военных новостей Defense-Blog, бронемашина оснащена 356-сильным двигателем Deutz, несколькими камерами и возможностями ночного видения, а стальная и алюминиевая броня помогает защитить экипаж, не слишком увеличивая при этом вес.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!