Прокуроры сообщают, что эта «женщина из Украины» часто и откровенно спрашивала отставного подполковника о разных секретах и называла его «мой тайный любовник-информатор» и «мой тайный агент».

«Дорогой, что там на экранах в особой комнате? Очень интересно», — приводят прокуроры Небраски пример из их переписки.

«Дэйв, сладкий мой, спасибо за ценную информацию», — гласил другой месседж.

«Ты мой тайный агент! Люблю», — написала «женщина из Украины» после того, как выведала секретные сведения об одной стране. Название страны прокуроры вставлять в обнародованные документы не стали.

С кем на самом деле переписывался Слейтер, и на каком сайте знакомств это происходило, в документах тоже не сказано.

Дело Слейтера расследовали ФБР и отдел специальных расследований ВВС США.

Если суд признает отставного подполковника виновным, он может получить до 10 лет тюрьмы.

Почти одновременно с новостью о деле Слейтера из США в понедельник пришли сообщения о развитии другой похожей истории: бывший сотрудник подразделения авиации Национальной гвардии США в штате Массачусетс Джек Тейшейра пошел на сделку со следствием, признал вину в утечке секретных документов Пентагона и согласился на 16-летний тюремный срокв обмен на то, что прокуроры снимут с него более серьезные обвинения в шпионаже.