Вт, 5.03.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Видео ⟩ Украинские морские дроны потопили российский корабль в Крыму

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: X/visegrad24

В ночь на вторник, 5 марта, в результате удара украинских беспилотников  был потоплен патрульный корабль ВМФ РФ "Сергей Котов". Об этом заявило Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР).

Ночью в Крыму прозвучали взрывы. Несколько российских военных блогеров в Telegram-каналах сообщили, что целью атак морских дронов стал патрульный корабль "Сергей Котов".

Как утверждает ГУР, в результате удара морских дронов Magura V5 российский корабль получил повреждения кормы, а также правого и левого бортов. 

Украинские морские беспилотники нанесли удар по кораблю "Сергей Котов" недалеко от Феодосии. На опубликованных в Интернете кадрах слышны звуки выстрелов. Судя по всему, российский корабль попытался уничтожить катера, но цель удалось поразить.

В конце видео слышно, как дрон врезается в патрульный катер. Раздается громкий взрыв, корабль охвачен пламенем.

"Черноморский флот России - это символ оккупации. Он не может находиться в украинском Крыму", - заявил утром в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх