Видео ⟩ Украинские морские дроны потопили российский корабль в Крыму

Ночью в Крыму прозвучали взрывы. Несколько российских военных блогеров в Telegram-каналах сообщили, что целью атак морских дронов стал патрульный корабль "Сергей Котов".

Как утверждает ГУР, в результате удара морских дронов Magura V5 российский корабль получил повреждения кормы, а также правого и левого бортов.

‼️ Russian patrol ship "Sergey Kotov" was destroyed in Crimea



The Main Intelligence Directorate officially confirmed the destruction of the ship. The agency reports that as a result of an attack by Magura V5 naval drones, the Russian ship was damaged in the stern, starboard and… pic.twitter.com/aqeSYQNFkD — NEXTA (@nexta_tv) March 5, 2024

Украинские морские беспилотники нанесли удар по кораблю "Сергей Котов" недалеко от Феодосии. На опубликованных в Интернете кадрах слышны звуки выстрелов. Судя по всему, российский корабль попытался уничтожить катера, но цель удалось поразить.

В конце видео слышно, как дрон врезается в патрульный катер. Раздается громкий взрыв, корабль охвачен пламенем.

"Черноморский флот России - это символ оккупации. Он не может находиться в украинском Крыму", - заявил утром в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

💥 Знищено ворожий корабель «сєрґєй котов»



🎯 У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України “Group 13” атакував патрульний корабель чорноморського флоту рф «cєрґєй котов».



🔗 https://t.co/TQEqQYHusk pic.twitter.com/jHZwzoL2rZ — Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) March 5, 2024

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!