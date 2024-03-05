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Фото, Видео ⟩ Аварию лесовоза и грузовика засняли на видеорегистратор

rus.tvnet.lv
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Момент аварии
Момент аварии Фото: Ekrānuzņēmums no video

RUS TVNET уже сообщал о том, что 4 марта в Спуньгени Екабпилсского края произошло ДТП с участием лесовоза и грузовика.  Sadursme, которое обобщает предоставленную очевидцами информацию, получила запись видеорегистратора, на котором запечатлен момент авария.

Видео: Авария лесовоза

Видно, что на повороте прицеп лесовоза переворачивается и бревна выкатываются на дорогу, в которые врезается грузовик. Судя по видео, лесовоз, вероятно, выбрал не подходящую скорость движения, а груз не был должным образом закреплен.

Ранее полиция сообщила порталу TVNET, что в понедельник, 4 марта, около 14:00 Государственная полиция получила информацию о дорожно-транспортном происшествии в Екабпилсском крае на шоссе А6.

Фото: "Sadursme"

В дорожно-транспортное происшествие попали два грузовика - бензовоз и лесовоз. С учетом того, что бревна выкатились на дорогу, движение было ограничено.

Фото: "Sadursme"

В результате дорожно-транспортного происшествия никто физически не пострадал.

Фото: "Sadursme"

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