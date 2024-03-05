Видео ⟩ Украина показала кадры атаки на российский корабль "Сергей Котов"

Уже сообщалось, что российский патрульный корабль "Сергей Котов" был потоплен в ночь на вторник, 5 марта, украинскими военно-морскими беспилотниками, подтвердили в ГУР.

Ночью в Крыму прозвучали взрывы. Несколько российских военных блогеров в Telegram-каналах сообщили, что целью атак морских дронов стал патрульный корабль "Сергей Котов".

Как утверждает ГУР, в результате удара морских дронов Magura V5 российский корабль получил повреждения кормы, а также правого и левого бортов.

Украинские морские беспилотники нанесли удар по кораблю "Сергей Котов" недалеко от Феодосии. На опубликованных в Интернете кадрах слышны звуки выстрелов. Судя по всему, российский корабль попытался уничтожить катера, но им удалось поразить цель.

В результате атаки на патрульный корабль "Сергей Котов" есть погибшие и раненые, утверждает представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

"Есть погибшие и раненые. Однако есть вероятность, что часть экипажа могла эвакуироваться. По крайней мере известно о более десяти каретах скорой помощи, которые на ближайшем участке суши были вызваны врагом. То есть эвакуационная операция все же проводилась", - сказал он в эфире "Радио Свобода".

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