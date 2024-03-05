Фото ⟩ По подозрению в краже сумочки в Риге полиция разыскивает мужчину

27 января был начат уголовный процесс по факту кражи ручной сумочки на улице Булту, 7, в Риге. Преступление было совершено 27 января 2024 года в 14:30.

Мужчина был одет в темную одежду со светлым капюшоном.

Госполиция просит посмотреть на фотографии мужчины и отозваться всех, кто знает его или его возможное местонахождение, позвонив по номеру телефона 28005205, 67086800 или 110 или написав на электронную почту oskars.klavins@riga.vp.gov.lv.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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