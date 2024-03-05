Во второй половине дня во вторник, 5 марта, всему миру перестали работать социальные сети американского предприятия Meta - Facebook, Messenger и Instagram. Спустя более часа сервисы постепенно начали восстанавливать свою работу.
Проблемы с доступом к этим платформам возникли в 17:20 по латвийскому времени. К 18:40 работа соцсетей начала восстанавливаться.
Сейчас соцсети работают как обычно, а предприятие пока не комментировало причины неполадок.
Несмотря на то, что случившееся вызвало опасения по поводу безопасности, поясняется, что это связано с перебоями в работе платформы, а не с угрозами безопасности учетных записей.
Пользователей призывают сохранять спокойствие и не пытаться менять пароли, поскольку их данные для входа не находятся под угрозой.
Этот инцидент вызвал дискуссию о стабильности и безопасности основных платформ социальных сетей.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!