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Восстановлена работа Facebook и Instagram после глобального сбоя (1)

rus.tvnet.lv
Обновлено 5 марта 2024, 19:41
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Facebook и Instagram
Facebook и Instagram Фото: Richard Drew

Во второй половине дня во вторник, 5 марта, всему миру перестали работать социальные сети американского предприятия Meta - Facebook, Messenger и Instagram. Спустя более часа сервисы постепенно начали восстанавливать свою работу.

Проблемы с доступом к этим платформам возникли в 17:20 по латвийскому времени. К 18:40 работа соцсетей начала восстанавливаться.

Сейчас соцсети работают как обычно, а предприятие пока не комментировало причины неполадок.

Несмотря на то, что случившееся вызвало опасения по поводу безопасности, поясняется, что это связано с перебоями в работе платформы, а не с угрозами безопасности учетных записей.

Пользователей призывают сохранять спокойствие и не пытаться менять пароли, поскольку их данные для входа не находятся под угрозой.

Этот инцидент вызвал дискуссию о стабильности и безопасности основных платформ социальных сетей.

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