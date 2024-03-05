Проблемы с доступом к этим платформам возникли в 17:20 по латвийскому времени. К 18:40 работа соцсетей начала восстанавливаться.

Сейчас соцсети работают как обычно, а предприятие пока не комментировало причины неполадок.

Несмотря на то, что случившееся вызвало опасения по поводу безопасности, поясняется, что это связано с перебоями в работе платформы, а не с угрозами безопасности учетных записей.

Пользователей призывают сохранять спокойствие и не пытаться менять пароли, поскольку их данные для входа не находятся под угрозой.

Этот инцидент вызвал дискуссию о стабильности и безопасности основных платформ социальных сетей.

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