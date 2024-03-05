Член совета SEPLP написала заявление об уходе. В том числе из-за СМИ на русском

Совет общественных электронных СМИ (SEPLP) считает, что в будущем программы общественных СМИ должны отказаться от специфического русскоязычного контента, но сокращение его доли должно быть постепенным, заявили представители SEPLP, комментируя причины отставки объявившего об уходе с должности члена совета Саниты Уплеи-Йегермане.
Ранее Уплея-Йегермане заявила, что решение уйти с поста члена совета SEPLP было принято по ее собственному желанию и главным образом основано на двух аргументах. Во-первых, у нее было отличное от SEPLP мнение о присутствии русского языка в общественных СМИ, в частности, она считает, что SEPLP и общественные СМИ до 2026 года должны прекратить продвижение двуязычия и двухобщинного общества.
Во-вторых, вопросы у нее вызвала публикация "свиного комикса" 24 февраля на портале LSM.lv и последовавшие за этим объяснения сотрудников LTV, что, по ее словам, не в полной мере отвечает обеспокоенности общественности.
Председатель SEPLP Янис Сикснис и член совета Янис Эглитис в публичном сообщении выразили благодарность Уплее-Йегермане за "вклад в работу совета и достигнутые результаты", в то же время их видение по двум вышеупомянутым вопросам отличается.
Комментируя языковой вопрос, медиаконтролер указал, что, по его мнению, сокращение доли русскоязычного контента должно происходить постепенно и в соответствии с изменениями в привычках использования СМИ и влиянием дезинформации на соответствующую целевую аудиторию.
Что касается "свиного комикса", медиаконтролер попросил оценку омбудсмена общественных СМИ, а также пояснение руководства LTV о проведенных и запланированных мероприятиях, чтобы содержание общественного СМИ создавалось в соответствии с высокими профессиональными и этическими стандартами.
Уплея-Йегермане продолжит исполнять свои обязанности до момента, пока Сейм не примет решение о ее освобождении от должности. По закону о заявлении Уплеи-Йегермане в течение 14 дней будет проинформирован Сейм. До назначения нового совета SEPLP продолжит работу в составе двух членов.
Напомним, Уплея-Йегермане во вторник подала совету заявление об уходе в отставку по собственному желанию.
Ситуацию публично прокомментировал и президент Эдгар Ринкевич, указав, что "остальные два члена совета SEPLP должны публично высказаться по поводу выраженных Уплеей-Йегермане опасений, а не делать вид, что все в наилучшем порядке".
Уплея-Йегермане выразила скептическое отношение к русскоязычному контенту в государственных СМИ уже в 2022 году. По ее мнению, у государственных органов нет мандата на расширение присутствия русского языка.
Позднее, в 2023 году, языковой вопрос подняли и политики Национального объединения, выразив опасение, что содержание на русском языке раскалывает общество.
RUS TVNET уже сообщал, что широкой критике интернет-пользователей удостоился опубликованный на портале LSM.lv "свиной комикс" о войне в Украине со свиньями в форме военных, изображающими украинских солдат, воюющих против России. Люди подчеркнули, что такой контент неуместен для публикации, в частности, во вторую годовщину начала войны.
Внимание на комикс обратил также Эдгар Ринкевич, который написал, что "шутить можно и нужно, но важен и контекст".
Сначала на LSM.lv было опубликовано пояснение. "У комикса своя легенда происхождения "свиней", которую можно встретить в каждом новом выпуске. Свинья может быть воображаемым строителем, пассажиром неподвижных поездов или участником спортивных игр и тому подобное. Их рисует художник Гундега Эвелсоне", - говорится на сайте издания. Однако, отреагировав на волну возмущения в соцсетях, СМИ удалило статью.
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