Член совета SEPLP написала заявление об уходе. В том числе из-за СМИ на русском

Что касается "свиного комикса", медиаконтролер попросил оценку омбудсмена общественных СМИ, а также пояснение руководства LTV о проведенных и запланированных мероприятиях, чтобы содержание общественного СМИ создавалось в соответствии с высокими профессиональными и этическими стандартами.

Уплея-Йегермане продолжит исполнять свои обязанности до момента, пока Сейм не примет решение о ее освобождении от должности. По закону о заявлении Уплеи-Йегермане в течение 14 дней будет проинформирован Сейм. До назначения нового совета SEPLP продолжит работу в составе двух членов.

Напомним, Уплея-Йегермане во вторник подала совету заявление об уходе в отставку по собственному желанию.

Ситуацию публично прокомментировал и президент Эдгар Ринкевич, указав, что "остальные два члена совета SEPLP должны публично высказаться по поводу выраженных Уплеей-Йегермане опасений, а не делать вид, что все в наилучшем порядке".

Уплея-Йегермане выразила скептическое отношение к русскоязычному контенту в государственных СМИ уже в 2022 году. По ее мнению, у государственных органов нет мандата на расширение присутствия русского языка.

Позднее, в 2023 году, языковой вопрос подняли и политики Национального объединения, выразив опасение, что содержание на русском языке раскалывает общество.

RUS TVNET уже сообщал, что широкой критике интернет-пользователей удостоился опубликованный на портале LSM.lv "свиной комикс" о войне в Украине со свиньями в форме военных, изображающими украинских солдат, воюющих против России. Люди подчеркнули, что такой контент неуместен для публикации, в частности, во вторую годовщину начала войны.

Внимание на комикс обратил также Эдгар Ринкевич, который написал, что "шутить можно и нужно, но важен и контекст".

Сначала на LSM.lv было опубликовано пояснение. "У комикса своя легенда происхождения "свиней", которую можно встретить в каждом новом выпуске. Свинья может быть воображаемым строителем, пассажиром неподвижных поездов или участником спортивных игр и тому подобное. Их рисует художник Гундега Эвелсоне", - говорится на сайте издания. Однако, отреагировав на волну возмущения в соцсетях, СМИ удалило статью.

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