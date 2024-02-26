Омбудсмен прокомментировала вызвавший волну возмущения "свиной комикс" про Украину

Она по данной законом инициативе, а также по призыву Совета общественных электронных СМИ (SEPLP) приступила к оценке возможных нарушений этики в публикации "свиного комикса".

Сейчас Рожукалне видит две проблемы, а именно неподходящее время публикации, а также недостаточную ясность послания и возможное влияние на уязвимую группу общества. Поскольку публикация затрагивает не только медийную этику, но и интерпретацию искусства, то Рожукалне будет просить мнения и других экспертов.

Комментируя то, был ли комикс настолько недопустимым, что его надо было удалить, омбудсмен СМИ признала, что, по ее мнению, это было ответственное и обоснованное решение. Ознакомившись с практикой международных СМИ, Рожукалне пришла к выводу, что в целом в этом нет ничего необычного. Недавно СМИ "Би-би-си" тоже изъяло какую-то карикатуру и принесло извинения.

"Я положительно оцениваю решение СМИ. Редакция признала, что недооценила то, что может обидеть украинцев как уязвимую в контексте войны группу. Это было ответственное и обоснованное решение", - считает Рожукалне.