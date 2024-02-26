Омбудсмен прокомментировала вызвавший волну возмущения "свиной комикс" про Украину

Опубликовав "свиной комикс" на портале общественных СМИ lsm.lv во вторую годовщину вторжения России в Украину, редакция СМИ недооценила возможное оскорбление уязвимой группы людей, сказала омбудсмен общественных СМИ Анда Рожукалне.
Она по данной законом инициативе, а также по призыву Совета общественных электронных СМИ (SEPLP) приступила к оценке возможных нарушений этики в публикации "свиного комикса".
Сейчас Рожукалне видит две проблемы, а именно неподходящее время публикации, а также недостаточную ясность послания и возможное влияние на уязвимую группу общества. Поскольку публикация затрагивает не только медийную этику, но и интерпретацию искусства, то Рожукалне будет просить мнения и других экспертов.
Комментируя то, был ли комикс настолько недопустимым, что его надо было удалить, омбудсмен СМИ признала, что, по ее мнению, это было ответственное и обоснованное решение. Ознакомившись с практикой международных СМИ, Рожукалне пришла к выводу, что в целом в этом нет ничего необычного. Недавно СМИ "Би-би-си" тоже изъяло какую-то карикатуру и принесло извинения.
"Я положительно оцениваю решение СМИ. Редакция признала, что недооценила то, что может обидеть украинцев как уязвимую в контексте войны группу. Это было ответственное и обоснованное решение", - считает Рожукалне.
На вопрос, повлияло ли на решение СМИ публично высказанное мнение президента Эдгара Ринкевича, Рожукалне ответила отрицательно. Она признала, что по временной шкале это так выглядело, однако СМИ обратилось к этому вопросу еще раньше, поскольку редакция до этого получила комментарии как от представляющей украинцев организации, так и от других жителей.
RUS TVNET уже сообщал, что широкой критике интернет-пользователей в субботу удостоился опубликованный в lsm.lv "свиной комикс" о войне в Украине, изображающий свиней в форме военных, изображающих украинских солдат, воюющих против России. Люди подчеркнули, что такой контент неуместен для публикации, в частности, во второй день года начала войны.
Внимание на комикс обратил также Эдгар Ринкевич, который написал, что "шутить можно и нужно, но важен и контекст".
Сначала на LSM было опубликовано пояснение. "У комикса своя легенда происхождения "свиней", которую можно встретить в каждом новом выпуске. Свинья может быть воображаемым строителем, пассажиром неподвижных поездов или участником спортивных игр и тому подобное. Их рисует художник Гундега Эвелсоне", - говорится на сайте издания. Однако, отреагировав на волну возмущения в соцсетях, СМИ удалило статью.
В комиксе, опубликованном и впоследствии удаленном сегодня, 24 февраля, в годовщину российского вторжения в Украину, изображены две свиньи с оружием, говорящие: "Мы будем сражаться, пока не победим" и "Ведь что еще нам остается".
LSM.lv также опубликовал извинения. "Мы создали "свиной комикс" о войне в Украине не в том месте и не в то время. Приносим извинения, никого не хотели обидеть. Публикация удалена с портала", - сообщила главный редактор lsm.lv. Марта Церава.
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