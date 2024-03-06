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Родители возмущены: остановку, которую используют дети, перенесли дальше от школы

rus.tvnet.lv
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Трамвайная остановка
Трамвайная остановка Фото: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" sižeta.

С утра и после обеда наибольший удельный вес пассажиров трамваев 5-го маршрута составляют школьники. Один отец, ребенок которого учится в школе, мимо которой проезжает этот трамвай, особенно болезненно воспринял перенос остановки, сообщает передача Bez Tabu.

Раньше остановка была ближе к учебному заведению и у нее был построен пешеходный переход. Отец недоумевает, почему было принято решение перенести остановку.

Директор 41-й средней школы Эгил Романовскис указывает, что в окрестностях школы необходимо улучшить пешеходную инфраструктуру и создать несколько пешеходных переходов.

Ответственное за перенос остановки предприятие Rīgas satiksme отмечает, что еще несколько лет назад жителей призывали высказывать мнения по поводу предстоящих изменений.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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