Сезон начался: за сутки потушено 11 пожаров прошлогодней травы

На улицах Нидеркунес и Дундуру в Даугавпилсе горела прошлогодняя трава на площади один гектар, а на улице Друяс - на площади 300 кв. м, в Платонской волости Елгавского края возгорание произошло на площади 980 кв. м, а в Инчукалнской волости Сигулдского края и в Кекавской волости Кекавского края прошлогодняя трава горела на площади 200 кв. м.