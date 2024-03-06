Сезон начался: за сутки потушено 11 пожаров прошлогодней травы

В Латвии во вторник, 5 марта, было зарегистрировано 11 пожаров прошлогодней травы, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
На улицах Нидеркунес и Дундуру в Даугавпилсе горела прошлогодняя трава на площади один гектар, а на улице Друяс - на площади 300 кв. м, в Платонской волости Елгавского края возгорание произошло на площади 980 кв. м, а в Инчукалнской волости Сигулдского края и в Кекавской волости Кекавского края прошлогодняя трава горела на площади 200 кв. м.
За минувшие сутки VUGD получила 50 вызовов: 23 на тушение пожаров, 19 на спасательные работы, еще восемь вызовов оказались ложными.
Минувшей ночью поступил вызов в Скукиши Гаркалнского края, где горел садовый дом. В результате происшествия пострадал один человек.
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