"Не ожидали": глава Rīgas satiksme о реакции людей на новый логотип компании

Контекст. Rīgas satiksme (RS), отмечая 21-й день рождения предприятия, попрощалось со своим старым логотипом, под которым компания была известна уже 20 лет. Форма старого лого и желто-красный цвет были заменены на совершенно новые. Зеленый цвет символизирует новые электробусы, а темно-синий уже используется в большинстве видов общественного транспорта. Такие изменения идентичности часто вызывают споры, а в случае с RS люди поспешили не только высказать свое мнение в социальных сетях, но и даже запустили собственный конкурс.

"Нужно признать, что мы действительно не ожидали такого ажиотажа. Наверное, можно оценивать его и с положительной, и с отрицательной стороны. Для людей важны не только технические и практические вещи, но и визуальные. И, нужно сказать, нас немного удивило... (...)