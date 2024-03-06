"Не ожидали": глава Rīgas satiksme о реакции людей на новый логотип компании

В Rīgas satiksme не ожидали бурной (и негативной) реакции на переход компании на новый логотип, сказала в программе Rus.LSM.lv "ТЧК" председатель правления Rīgas satiksme Джинета Иннуса.
Контекст. Rīgas satiksme (RS), отмечая 21-й день рождения предприятия, попрощалось со своим старым логотипом, под которым компания была известна уже 20 лет. Форма старого лого и желто-красный цвет были заменены на совершенно новые. Зеленый цвет символизирует новые электробусы, а темно-синий уже используется в большинстве видов общественного транспорта. Такие изменения идентичности часто вызывают споры, а в случае с RS люди поспешили не только высказать свое мнение в социальных сетях, но и даже запустили собственный конкурс.
"Нужно признать, что мы действительно не ожидали такого ажиотажа. Наверное, можно оценивать его и с положительной, и с отрицательной стороны. Для людей важны не только технические и практические вещи, но и визуальные. И, нужно сказать, нас немного удивило... (...)
Но на самом деле мы довольны, и в определенной степени мы получили аудиторию, которая интересуется нами гораздо больше - интересуется не только в связи с перевозками общественным транспортом. Так что да, критику тоже надо учитывать... В любом случае мне нравятся эти цвета - гораздо более свежие, менее пестрые. Да, из всего того, что было предложено, это - лучший вариант", - приводит слова Иннусы Rus.LSM.
Она рассказала, что в августе 2022 года стартовала публичная закупка, всего было пять претендентов, из которых четверо подали свои предложения, и "была выбрана компания, которую в итоге утвердило правление путем голосования".
Иннуса добавила, что важным фактором была и цена. "Мы не были готовы платить - не могли себе позволить платить - столько, сколько заплатил, например, Рижский аэропорт или другие какие-то компании, у которых есть возможность зарабатывать деньги другими способами. Поэтому да, экономические соображения тоже были важны, как можно более низкие расходы".
На вопрос ведущей программы, почему нельзя было провести конкурс среди рижан, Иннуса ответила:
"Простите, но это предложение ничего не решает! Есть авторские права, права собственности, права на использование, дальнейшие разработки. Такие вещи, что кто-то предлагает что-то использовать, не существуют в коммерческой среде". Она также отметила, что ситуация стала "ценным уроком" для компании: "Понимать, что важно не только расписание движения общественного транспорта, но важны и такие нетехнические вещи".
Полный выпуск программы "ТЧК"
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