Навальная призвала к участию в акции "Полдень против Путина"

Вдова Алексея Навального Юлия Навальная призвала граждан России принять участие в объявленной оппозицией акции "Полдень против Путина", а именно прийти к избирательным участкам в основной день голосования на президентских выборах - 17 марта - одновременно в 12.00. "Если мы придем одновременно, наш голос прозвучит громче", - сказала она в видеообращении, опубликованном в среду, 6 марта, на YouTube-канале "Алексей Навальный".

Назвав предстоящие выборы "полной фикцией и фальшивкой", поскольку президент РФ Владимир Путин , по ее словам, "нарисует себе любой результат, который ему по душе, хоть 80, хоть 180 процентов", Юлия Навальная подчеркнула, что противники режима могут использовать голосование против главы Кремля, "для достижения наших с вами целей".

"В полдень 17 марта мы можем прийти и увидеть друг друга, увидеть, что нас много и мы сильные, - указала она, напомнив, что принять участие в акции "Полдень против Путина" призывал за две недели до смерти ее муж Алексей Навальный. - Что делать дальше, выбирать вам. Вы можете проголосовать за любого кандидата, кроме Путина. Вы можете испортить бюллетень. Вы можете написать на нем крупно "Навальный". И даже если вы совсем не видите смысла в голосовании, то вы можете просто прийти и постоять на участке, а потом развернуться и пойти домой".