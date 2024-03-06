Фото ⟩ "Кто кому уступает дорогу?": не все водители решили ребус, загаданный полицией

Эстонские водители регулярно испытывают сложности с трактовкой той или иной статьи Закона о дорожном движении (ЗоДД). Как известно, законы постоянно меняются, дополняются и уточняются, но, будем откровенны, вряд ли даже процентов десять обладателей прав хотя бы раз в год заглядывают в правила, чтобы освежить знания, полученные много лет назад в автошколе. Как показал очередной полицейский эксперимент - проблема действительно имеет место, сообщает Rus.Postimees.
Видимо, для борьбы с невежеством и повышения безопасности на дорогах Центр надзора за дорожным движением регулярно рассматривает, казалось бы, простые ситуации, которые вызывают у автомобилистов серьезные сложности.
На этот раз в Facebook Центра надзора за дорожным движением была опубликована картинка, которая сопровождалась вопросом: "Нужно ли в зоне действия знака "Пересечение равнозначных дорог" уступать дорогу автомобилю, выезжающему с парковки или из жилой зоны?".
Как ни печально, но обладатели водительских прав давали диаметрально противоположные ответы: одни считали, что нужно уступить дорогу, поскольку действует "правило правой руки", другие говорили, что уступать никому не нужно, поскольку место пересечения с жилой зоной или парковкой не является перекрестком, поэтому разговоры о "помехе справа" в данном случае неуместны.
Не обошлось и без юмора: один из комментаторов отметил, что если на приближающемся справа автомобиле имеется наклейка Bolt, от греха подальше, будет разумнее его пропустить.
Выдержав небольшую паузу, полицейские, ссылаясь на ЗоДД, объяснили, как же все-таки следует действовать в подобных ситуациях.
Первым делом стражи правопорядка напомнили, что знак под номером 132 ("Пересечение равнозначных дорог") предупреждает о перекрестке, на котором водитель должен уступить дорогу водителю транспортного средства, приближающегося или находящегося справа. Если же знак установлен перед пересечением дороги с твердым покрытием и гравийной или грунтовой дороги, а также перед пересечением гравийной и грунтовой дорог, он превращает их в пересечение равнозначных дорог.
Водителям с короткой памятью заодно напомнили, что перекресток - это зона пересечения на одном уровне дорог, имеющих проезжие части. В полиции уточнили, что перекрестками не считаются места примыкания к дороге парковок, жилых зон, мест отдыха и прилегающих к дороге территорий, а также подъезды к парковкам, жилым зонам, местам отдыха и прилегающим к дороге территориям, места пересечения с дорогой однополосных, полевых и лесных дорог и места пересечения таких дорог.
Согласно закону, место, где парковка и жилая зона граничат с дорогой, не является перекрестком, поэтому при выезде на дорогу с парковки, двора, из зоны отдыха, с прилегающей к дороге территории или подъездной дороги водитель должен уступить дорогу всем участникам движения.
В полиции также напомнили, что в законе есть еще один важный пункт: если водитель не знает, едет ли он по главной дороге или по второстепенной, он должен действовать исходя из того, что он находится на второстепенной дороге.
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