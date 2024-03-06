Фото ⟩ "Кто кому уступает дорогу?": не все водители решили ребус, загаданный полицией

Первым делом стражи правопорядка напомнили, что знак под номером 132 ("Пересечение равнозначных дорог") предупреждает о перекрестке, на котором водитель должен уступить дорогу водителю транспортного средства, приближающегося или находящегося справа. Если же знак установлен перед пересечением дороги с твердым покрытием и гравийной или грунтовой дороги, а также перед пересечением гравийной и грунтовой дорог, он превращает их в пересечение равнозначных дорог.

Водителям с короткой памятью заодно напомнили, что перекресток - это зона пересечения на одном уровне дорог, имеющих проезжие части. В полиции уточнили, что перекрестками не считаются места примыкания к дороге парковок, жилых зон, мест отдыха и прилегающих к дороге территорий, а также подъезды к парковкам, жилым зонам, местам отдыха и прилегающим к дороге территориям, места пересечения с дорогой однополосных, полевых и лесных дорог и места пересечения таких дорог.

Согласно закону, место, где парковка и жилая зона граничат с дорогой, не является перекрестком, поэтому при выезде на дорогу с парковки, двора, из зоны отдыха, с прилегающей к дороге территории или подъездной дороги водитель должен уступить дорогу всем участникам движения.

В полиции также напомнили, что в законе есть еще один важный пункт: если водитель не знает, едет ли он по главной дороге или по второстепенной, он должен действовать исходя из того, что он находится на второстепенной дороге.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!