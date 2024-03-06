Видео ⟩ Серьезное ДТП в Риге. Пострадавшей удалось позвонить матери из машины "скорой"

Кто именно стал виновником столкновения, водитель разбившегося микроавтобуса комментировать не хочет. Мужчина считает, что ответ мог бы дать водитель разбитого автомобиля Honda.

Но молодая женщина пока не может дать пояснения в полиции. В результате аварии она получила серьезные травмы.

Представитель Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лаура Берзиня утверждает: "Медики службы неотложной медицинской помощи оказали помощь одной пострадавшей, которая была доставлена в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести".

Пострадавшая женщина смогла позвонить своей матери, которая живет сравнительно недалеко от места происшествия, из машины скорой помощи.

"Она позвонила мне и сказала: "Мама, на улице Бикерниеку попала в аварию". Что едет на "скорой". Она сказала, что позвонила мужу", - рассказала мать пострадавшей.

Водителю микроавтобуса пришлось пройти тест на концентрацию алкоголя - алкотестер показал ноль промилле в двух измерениях.

Полиция сможет судить об обстоятельствах ДТП только после расследования. Тем временем мнение высказали жители микрорайона, которые, глядя на расположение разбитых автомобилей, смогли догадаться, кто из водителей не соблюдал правила дорожного движения.

На месте столкновения по дорожным знакам видно, что водитель Honda имел преимущество, а водитель микроавтобуса, вероятно, не удостоверился в безопасности перед совершением левого маневра.

Не исключено, что начатое полицией расследование раскроет некоторые детали причины ДТП, что позволит оправдать водителя микроавтобуса.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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