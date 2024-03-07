Армения попросила Москву убрать из аэропорта Еревана российских пограничников. Почему это важно

Некоторые армянские политики заявляли, что присутствие миротворческого российского контингента в Армении стало нежелательным после того, как Россия, по их мнению, не смогла защитить своего союзника в последней Карабахской войне.

В частности, такое мнение в конце февраля высказывал глава Национального собрания Армении Ален Симонян.

«Я не уверен, что они станут защищать границы нашей страны. А вы уверены? Несколько раз подтвердилось, что они не защитили, они сделали все, чтобы границы стали намного более уязвимыми. Они пришли в Карабах, что они сделали? Выпроводили армянский народ, так они защищают? Чтобы однажды и нас выпроводили из «Звартноца»?» — сказал Симонян на прошлой неделе.

Анализ: Армении нужна помощь, но от России она ее не получает

Григор Атанесян, корреспондент Би-би-си:

Свое решение об отказе от российских пограничников Ереван обосновывает дипломатично — по словам секретаря Совбеза, за годы независимости страна достигла нужного потенциала, чтобы самостоятельно контролировать погранпункт в своем международном аэропорту.

Мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном в Берлине Фото: Reuters

На самом деле Армении как никогда нужна помощь, особенно в охране ее рубежей — но не в аэропорту, а на границе с Азербайджаном. Там месяц назад очередное обострение унесло жизни четырех армянских военных.