"Я так и не понял, что это было!" Эстонец месяц не мог решить проблему с Bolt Drive

"Я так и не понял, что действительно было не так с моим аккаунтом и был ли долг на самом деле или нет", – говорит он.

Аркадий подозревает, что виной могла быть ошибка сотрудника или системы компании Bolt. Если предположить, что кто-то нашел его документ и решил им воспользоваться, то злоумышленнику надо пройти точно такой же этап проверки личности – предъявить документ и сфотографировать свое лицо в онлайн-режиме. Далее система или сотрудник проверяет лицо на документах и селфи и подтверждает, что это один и тот же человек. Если произошла ошибка и кто-то смог воспользоваться чужим документом, то можно утверждать, что система безопасности в Bolt несовершенна?

Руководитель Bolt Drive в Эстонии Хенрико Аер отвечает, что безопасность чрезвычайно важна для их компании и для ее обеспечения они используют современные технологии и сотрудничают с надежными поставщиками услуг.

"Процесс проверки учетной записи, в которой требуются водительские права и личная фотография, разработан для обеспечения безопасности и надежности нашего сервиса. Важно отметить, что система устроена таким образом, что одно водительское удостоверение не может использоваться для создания нескольких учетных записей, то есть каждый человек может иметь только одну учетную запись", – объясняет он.

Хенрико добавил, что Bolt очень серьезно относится к обвинениям, когда клиент утверждает, что его документы были утеряны и могли быть использованы не по назначению, а для для создания другой учетной записи. На данный момент Bolt Drive проводит расследование для точного выяснения обстоятельств в ситуации с Аркадием.

"Если клиент теряет документы, то мы рекомендуем как можно скорее связаться с нами. На сегодняшний день мы повторно открыли счет конкретного клиента и он может вновь пользоваться услугами", – говорит Хенрико.

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