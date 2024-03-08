Караоке на латышском и нижнее белье: что творилось 7 марта в самом сердце Риги?

Выступление группы в Риге было энергичным, взрывным и похожим на вечеринку. Joker Out исполнили более 15 песен.

Joker Out в Риге Фото: RUS TVNET очевидец

В которых в основном преобладали сочные гитарные соло, яркие припевы, а четкая ритм-секция лишь усиливала структурированность, показывая, что перед зрителями не гаражная группа.

Музыканты старались удерживать внимание публики, работали с залом, а публика отвечала им взаимностью. Как полается у тех артистов, которые популярны в соцсетях, их аудитория была достаточно молодой. Некоторые родители привели детей-подростков. Были зрители, которые приехали из разных уголков земного шара - одна девушка, например, из Австралии.

Joker Out в Риге Фото: RUS TVNET очевидец

Фронтмен группы Боян Цветичанин продемонстрировал, что он в прекрасной форме. Вокалист не делает ни одной ошибки, показывая, что он знает свои вокальные границы и не выходит за них. Надо сказать, что все участники Joker Out умеют использовать во время выступления свои сильные стороны.

Среди прозвучавших песен были хиты Ona, Tokio, Demoni, Everyone's Waiting, Plastika, Katrina, Carpe Diem и многие другие. Во время исполнения хита Umazane misli Боян Цветичанин, обратившись в зал, сказал, что сейчас будет песня-караоке на нескольких языках.

Он спросил, как перевести название на латышский. "Neķītras domas", - крикнул он со сцены под овации зала.

После музыкант стал подходить к девушкам в первом ряду и просить их спеть текст на том языке, откуда они родом. Там звучал румынский, словенский, эстонский и даже латышский. "Это звучит очень реально", - сказал Боян после исполнения на латышском.

Зрители на протяжении всего концерта признавались в любви Бояну. Бросали на сцену игрушки, дарили цветы, держали плакаты и бумажные бабочки. В какой-то момент из зрительного зала полетели бюстгальтеры.

Кстати, на концерт коллег по конкурсу "Евровидение" пришли и прошлогодние представители от Латвии - группа Sudden Lights.

Участники Sudden Lights на концерте Joker Out в Риге Фото: RUS TVNET очевидец

В финале Joker Out исполнили акустическую песню. Боян напомнил, что ненависти не должно быть места в жизни, как и войне, а после коллектив вынес на сцену флаг Латвии и поблагодарил фанатов за такую теплую встречу.

Joker Out в Риге Фото: RUS TVNET очевидец

Галерея: Joker Out в Риге

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