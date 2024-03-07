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Служба госбезопасности предлагает осудить экс-депутата Сейма Глорию Гревцову (1)

rus.tvnet.lv
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Экс-депутат Глория Гревцова
Экс-депутат Глория Гревцова Фото: Zane Bitere/LETA

Служба госбезопасности (VDD) 27 февраля призвала прокуратуру начать уголовное преследование в отношении бывшего депутата Сейма Латвии Глории Гревцовой в связи с оправданием военных преступлений, совершенных Россией, сообщили в VDD.

Уголовный процесс против Гревцовой был начат по статье 74.1 Уголовного закона в связи с опубликованным ею на платформе TikTok в тот момент еще в должности депутата видеообращением, в котором она поставила под сомнение размещенную в Музее оккупации Латвии и высказанную гидом информацию.

В ходе расследования служба обнаружила и другие видеообращения, опубликованные Гревцовой, содержащие признаки преступления. В видеоматериалах, опубликованных Гревцовой, VDD констатировала оправдание российского вторжения в Украину.

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