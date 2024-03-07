Уголовный процесс против Гревцовой был начат по статье 74.1 Уголовного закона в связи с опубликованным ею на платформе TikTok в тот момент еще в должности депутата видеообращением, в котором она поставила под сомнение размещенную в Музее оккупации Латвии и высказанную гидом информацию.