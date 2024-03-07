Чт, 7.03.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

От 500 метров до 3 км: СМИ выясняют, как близко к Зеленскому взорвалась российская ракета

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в Одессе.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в Одессе. Фото: Nina Liashonok/SIPA/2403061833

Телеканал CNN сообщает, что российская ракета, которая 6 марта была выпущена по Одессе, взорвалась в 500 метрах от президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

"По словам источника, колонна, которая везла лидеров во время их визита в город, ощутила на себе воздействие удара, и группа увидела грибовидное облако дыма", - сообщает CNN.

В свою очередь журналист "Радио Свобода" Марк Крутов уверен, что ракета взорвалась в трех-четырех километрах от местонахождения Зеленского и Мицотакиса. Он заявил, что геолоцировал место взрыва по фотографии последствий обстрела.

Как сообщалось ранее, во время визита в Одессу Зеленского и Мицотакиса российские войска нанесли по городу ракетный удар.

По словам Зеленского, в результате удара есть погибшие.

"Мы видели сегодня этот соответствующий удар. Вы видите, с кем мы имеем дело. Им все равно, куда бить, - сказал президент Украины на совместной пресс-конференции с Мицотакисом. - Всех деталей еще не знаю конкретно, но знаю, что есть жертвы, есть погибшие и есть раненые. Мои соболезнования родным и близким".

Встреча Зеленского и Мицотакиса прошла по плану.

Оба лидера провели пресс-конференцию, которая не транслировалась в прямом эфире по соображениям безопасности.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх