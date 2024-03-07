От 500 метров до 3 км: СМИ выясняют, как близко к Зеленскому взорвалась российская ракета

"По словам источника, колонна, которая везла лидеров во время их визита в город, ощутила на себе воздействие удара, и группа увидела грибовидное облако дыма", - сообщает CNN.

В свою очередь журналист "Радио Свобода" Марк Крутов уверен, что ракета взорвалась в трех-четырех километрах от местонахождения Зеленского и Мицотакиса. Он заявил, что геолоцировал место взрыва по фотографии последствий обстрела.

Как сообщалось ранее, во время визита в Одессу Зеленского и Мицотакиса российские войска нанесли по городу ракетный удар.

По словам Зеленского, в результате удара есть погибшие.

"Мы видели сегодня этот соответствующий удар. Вы видите, с кем мы имеем дело. Им все равно, куда бить, - сказал президент Украины на совместной пресс-конференции с Мицотакисом. - Всех деталей еще не знаю конкретно, но знаю, что есть жертвы, есть погибшие и есть раненые. Мои соболезнования родным и близким".

Встреча Зеленского и Мицотакиса прошла по плану.

Оба лидера провели пресс-конференцию, которая не транслировалась в прямом эфире по соображениям безопасности.

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