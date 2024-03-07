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Видео ⟩ Тяжелая авария в Личи: один из водителей, возможно, ехал с замерзшим окном

rus.tvnet.lv
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Кадр из сюжета Degpunktā
Кадр из сюжета Degpunktā Фото: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta

Длинные пробки на Рижской окружной дороге во вторник утром заставили многих водителей, возможно, опоздать и на работу, и на другие важные дела, сообщает передача Degpunktā.

Детали трех основательно разбитых моделей Audi на участке Рижской окружной дороги у Личи были разбросаны по всей дороге. Между машинами произошло тяжелое столкновение. Игорь, находившийся за рулем микроавтобуса, избежал попадания в аварию только потому, что задержался у светофора. В связи с этим увеличилась дистанция от впереди идущего белого джипа Audi. Однако момент происшествия он видел хорошо и четко.

К счастью, это происшествие без погибших или тяжело пострадавших. Как сообщили медики, три человека были доставлены в больницу в удовлетворительном состоянии.

Подробнее в сюжете Degpunktā!

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