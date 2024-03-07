Видео ⟩ Тяжелая авария в Личи: один из водителей, возможно, ехал с замерзшим окном

Детали трех основательно разбитых моделей Audi на участке Рижской окружной дороги у Личи были разбросаны по всей дороге. Между машинами произошло тяжелое столкновение. Игорь, находившийся за рулем микроавтобуса, избежал попадания в аварию только потому, что задержался у светофора. В связи с этим увеличилась дистанция от впереди идущего белого джипа Audi. Однако момент происшествия он видел хорошо и четко.