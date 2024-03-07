В Резекне избран новый мэр и принят бездефицитный бюджет

После отстранения Барташевича от должности в ноябре 2023 год Стец исполнял обязанности председателя думы.

Как сообщили агентству LETA в Министерстве охраны окружающей среды и регионального развития, Берзиня 29 февраля направила в самоуправление письмо, в котором призвала муниципальную думу немедленно принять решение об избрании председателя, а также к 8 марта предоставить в министерство информацию о ходе решения вопроса.

В письме указывается, что председатель думы был отстранен от обязанностей 2 ноября 2023 года, а это значит, что дума работает без председателя почти три полных месяца.

Как сообщалось ранее, Министерство охраны окружающей среды и регионального развития подготовит законопроект о роспуске Резекненской думы и в ближайшее время будет направлен на рассмотрение правительства, сообщила министр охраны окружающей среды и регионального развития Инга Берзиня журналистам 26 февраля.

Этот законопроект может быть рассмотрен правительством на этой или следующей неделе, затем он будет направлен в Сейм для принятия окончательного решения.

Резекненская дума с опозданием на две недели утвердила бездефицитный бюджет

Резекненская дума в четверг, 7 марта, также утвердила бюджет города на 2024 год, на две недели превысив установленный законом срок.

Согласно законодательству, самоуправления должны утвердить свои бюджеты в течение двух месяцев после утверждения государственного бюджета, то есть до 21 февраля. Резекненское самоуправление единственное не уложилось в этот срок.

В четверг депутаты думы приняли бюджет без дефицита в размере 52 млн евро. Объем обязательств в бюджете составляет 21,9%. Также в бюджете предусмотрено 2,4 млн евро на погашение основного долга и 3,4 млн евро на выплату процентов по взятым городом кредитам.

За утверждение бюджета проголосовали восемь из 12 присутствовавших депутатов.

После принятия бюджета депутаты Резекненской думы единогласно одобрили решение просить у Госказны ссуду на сумму более 4 млн евро.

Как сообщалось, принятие бездефицитного бюджета было одним из условий выделения Резекне государственной ссуды на стабилизацию финансового положения самоуправления.

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