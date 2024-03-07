В Резекне избран новый мэр и принят бездефицитный бюджет

Представитель партии "Вместе для Латвии" Алексей Стец избран мэром Резекне. На этом посту он сменил Александра Барташевича, который ранее был отстранен от должности.
За Стеца проголосовали восемь из 12 присутствовавших на заседании депутатов.
Оппозиционные депутаты голосовали против кандидатуры Стеца, мотивируя свое решение тяжелым финансовым положением самоуправления и грозящим думе роспуском. Депутаты Гунтис Вяксе и Язеп Корсакс (Нацобъединение/Латвийская зеленая партия/"Новое Единство"/Латвийское объединение регионов/Латгальская пария) отметили, что не имеют ничего против кандидатуры Стеца, однако именно представляемая им партия довела самоуправление до плачевной финансовой ситуации.
После избрания Стец заявил, что необходимо как можно скорее стабилизировать финансовое положение города. Принятый сегодня думой бюджет не является бюджетом развития - большинство инвестиций самоуправления осуществляют за счет европейских структурных фондов, которые в настоящее время Резекне недоступны, отметил он.
Алексей Стец родился в 1980 году, окончил факультет международных экономических отношений Белорусского государственного экономического университета. На муниципальных выборах 2021 года был избран в Резекненскую думу по списку партии "Согласие", но позже вступил в партию "Вместе для Латвии".
С 2013 года Стец занимал в Резекненской думе должность начальника управления развития и дважды избирался в думу по спискам "Центра согласия" и "Согласия".
После отстранения Барташевича от должности в ноябре 2023 год Стец исполнял обязанности председателя думы.
Как сообщили агентству LETA в Министерстве охраны окружающей среды и регионального развития, Берзиня 29 февраля направила в самоуправление письмо, в котором призвала муниципальную думу немедленно принять решение об избрании председателя, а также к 8 марта предоставить в министерство информацию о ходе решения вопроса.
В письме указывается, что председатель думы был отстранен от обязанностей 2 ноября 2023 года, а это значит, что дума работает без председателя почти три полных месяца.
Как сообщалось ранее, Министерство охраны окружающей среды и регионального развития подготовит законопроект о роспуске Резекненской думы и в ближайшее время будет направлен на рассмотрение правительства, сообщила министр охраны окружающей среды и регионального развития Инга Берзиня журналистам 26 февраля.
Этот законопроект может быть рассмотрен правительством на этой или следующей неделе, затем он будет направлен в Сейм для принятия окончательного решения.
Резекненская дума с опозданием на две недели утвердила бездефицитный бюджет
Резекненская дума в четверг, 7 марта, также утвердила бюджет города на 2024 год, на две недели превысив установленный законом срок.
Согласно законодательству, самоуправления должны утвердить свои бюджеты в течение двух месяцев после утверждения государственного бюджета, то есть до 21 февраля. Резекненское самоуправление единственное не уложилось в этот срок.
В четверг депутаты думы приняли бюджет без дефицита в размере 52 млн евро. Объем обязательств в бюджете составляет 21,9%. Также в бюджете предусмотрено 2,4 млн евро на погашение основного долга и 3,4 млн евро на выплату процентов по взятым городом кредитам.
За утверждение бюджета проголосовали восемь из 12 присутствовавших депутатов.
После принятия бюджета депутаты Резекненской думы единогласно одобрили решение просить у Госказны ссуду на сумму более 4 млн евро.
Как сообщалось, принятие бездефицитного бюджета было одним из условий выделения Резекне государственной ссуды на стабилизацию финансового положения самоуправления.
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