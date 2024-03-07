Фото ⟩ В Торнякалнсе загорелся деревянный дом

Вечером в четверг, 7 марта, в деревянном здании на улице Елгавас в Торнякалнсе начался пожар, сообщают очевидцы в соцсети Facebook.
Пользователь Facebook опубликовал фотографию охваченного пламенем деревянного дома в рижском районе Торнякалнс.
Комментаторы пишут, что на место прибыли пожарные и бригады скорой помощи. По словам очевидцев, как минимум один человек выбрался из здания с помощью спасателей.
Также в комментариях пишут, что недавно возле дома появились строительные леса, что вселило надежду на то, что у здания есть порядочный хозяин, который в скором времени его отремонтирует.
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