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Фото ⟩ В Торнякалнсе загорелся деревянный дом

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В Торнякалнсе загорелся деревянный дом
В Торнякалнсе загорелся деревянный дом Фото: Ilze Ilze/Facebook

Вечером в четверг, 7 марта, в деревянном здании на улице Елгавас в Торнякалнсе начался пожар, сообщают очевидцы в соцсети Facebook.

Пользователь Facebook опубликовал фотографию охваченного пламенем деревянного дома в рижском районе Торнякалнс.

Фото: Ekrānuzņēmums no "Facebook".

Комментаторы пишут, что на место прибыли пожарные и бригады скорой помощи. По словам очевидцев, как минимум один человек выбрался из здания с помощью спасателей.

Фото: Madara Timrota Lūse/Facebook

Также в комментариях пишут, что недавно возле дома появились строительные леса, что вселило надежду на то, что у здания есть порядочный хозяин, который в скором времени его отремонтирует.

Фото: Inga Nagle/Facebook

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