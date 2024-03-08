Видео ⟩ Пьяный водитель трактора в Бауске основательно разрушил городской парк

В Бауске у пьяного дорожного работника случилась серьезная неприятность. Он управлял грейдером в состоянии алкогольного опьянения и, вылетев за пределы дороги, оказался в городском парке, предназначенном только для пешеходов. К счастью, люди не пострадали, но инфраструктура серьезно повреждена. Эта поездка определенно является самой дорогой в жизни водителя, сообщает программа Degpunktā.
Несколько дней назад в Бауске во время вечерней прогулки местные жители услышали подозрительный шум. Дорожная техника с ревом носилась по парку. Трактор вылетел за пределы дороги и получил серьезные повреждения.
Возмущенные очевидцы вызвали муниципальную полицию. Задержанного передали сотрудникам Государственной полиции, и тест показал 1,55 промилле алкоголя в крови.
"Мужчина 1966 года рождения, житель Бауски, управлял трактором, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В результате дорожно-транспортного происшествия никто физически не пострадал. По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении, а за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начат уголовный процесс", - пояснили в полиции.
Государственное акционерное общество Latvijas autoceļu uzturētājs признало, что водитель является их сотрудником, и заверило, что он также получит дисциплинарное взыскание.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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