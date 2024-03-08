Видео ⟩ Пьяный водитель трактора в Бауске основательно разрушил городской парк

В Бауске у пьяного дорожного работника случилась серьезная неприятность. Он управлял грейдером в состоянии алкогольного опьянения и, вылетев за пределы дороги, оказался в городском парке, предназначенном только для пешеходов. К счастью, люди не пострадали, но инфраструктура серьезно повреждена. Эта поездка определенно является самой дорогой в жизни водителя, сообщает программа Degpunktā.