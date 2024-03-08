В финских магазинах на приграничных с РФ территориях снова появляются российские продукты. Ретейл Финляндии избавился от российских продуктов после начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину два года назад, сообщает Rus.Postimees.
В одной из торговых сетей Финляндии снова доступны продукты российского производства, которые исчезли оттуда после того, как Россия начала полномасштабную военную агрессию в Украине. Об этом сообщает финское издание Yle.
Журналисты публикуют фотографии прилавков магазинов Rajamarket с российским майонезом "Махеевъ".
"Покупатели запросили эту продукцию, потому что границы закрыты, и они не могут привезти его из России", - объяснил возвращение российского товара Сергей Ананьев, владелец сети магазинов Rajamarket, оперирующей в Иматра, Лаппеенранта, Виролахти и Котка.
На приграничном рынке много покупателей российского происхождения, привыкших к русскому майонезу, утверждает бизнесмен, уточняя, что Rajamarket
импортирует майонез "Махеевъ" не из России, а через латвийскую фирму-импортера, а поставки на северный берег Финского залива идут через Эстонию.
Производство майонеза "Махеевъ" началось в России в конце 90-х. Владельцы бизнеса активно заказывают рекламу на российском телевидении и даже поставляют свои продукты космонавтам "Роскосмоса" на МКС. 23 февраля в соцсетях производителя было опубликовано поздравление с рекламой: "С праздником вас, наши защитники! С 23 февраля!!! Спасибо за вашу заботу и тепло. Сегодня в такой замечательный праздничный день предлагаем обрадовать наших взрослых и маленьких защитников вкусными бургерами на завтрак".
При этом Ананьев сообщил, что большая часть продуктов питания, поставляемых в Rajamarket той же латвийской компанией, поступает из Украины.
"От 80 до 90 процентов поставляемых этой компанией продуктов - украинского производства. Кроме того, импортер поставляет нам товары из стран Балтии", - рассказал Ананьев.
Yle замечает, что санкции ЕС мало что делают для сдерживания импорта продовольствия из России. Под запретом находятся только черная икра, ее заменители, морепродукты и этиловый спирт.
Накануне стало известно, что власти Латвии с 8 марта прекращают импорт целой линейки продуктов из России и Беларуси. Под запрет попадают овощи - как свежие, так и консервированные, зерно, корма для животных и многое другое.
Правительство Латвии объяснило расширение линейки запрещенных к ввозу продуктов, в том числе, обращениями местных фермеров.
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