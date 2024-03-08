В одной из торговых сетей Финляндии снова доступны продукты российского производства, которые исчезли оттуда после того, как Россия начала полномасштабную военную агрессию в Украине. Об этом сообщает финское издание Yle.

Журналисты публикуют фотографии прилавков магазинов Rajamarket с российским майонезом "Махеевъ".

"Покупатели запросили эту продукцию, потому что границы закрыты, и они не могут привезти его из России", - объяснил возвращение российского товара Сергей Ананьев, владелец сети магазинов Rajamarket, оперирующей в Иматра, Лаппеенранта, Виролахти и Котка.

На приграничном рынке много покупателей российского происхождения, привыкших к русскому майонезу, утверждает бизнесмен, уточняя, что Rajamarket

импортирует майонез "Махеевъ" не из России, а через латвийскую фирму-импортера, а поставки на северный берег Финского залива идут через Эстонию.