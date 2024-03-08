Видео ⟩ В Латвии невозможно обгонять: водитель недоволен решением полиции и штрафом

В пути Янис увидел, что автомобиль впереди ехал с явно меньшей скоростью, чем положено, поэтому им был осуществлен маневр обгона. Но в этот момент на встречной полосе показалась еще одна машина.

Чтобы безопасно завершить маневр обгона, Янис еще сильнее нажал на педаль газа и увеличил скорость, после чего вернулся в свою полосу движения.

Встречная машина мимо проехала, но через некоторое время та же машина, но уже с включенными синими сигнальными маячками, вынудила Яниса остановиться на обочине. Выяснилось, что это был оперативный автомобиль Государственной полиции без опознавательных знаков.

В постановлении полиции написано, что за пределами населенного пункта Янис превысил разрешенную скорость на 21 километр в час, то есть ехал со скоростью 111 километров в час. Без особых споров водитель согласился с протоколом, чтобы заплатить уменьшенный штраф - 20 евро. Однако произошедшее до сих пор не дает Янису покоя.

Водитель спрашивает, как еще поступить в такой ситуации и обогнать автомобиль. По его мнению это возможно, только превысив скорость.

Видео: Сюжет программы Bez tabu

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