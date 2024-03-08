Фото ⟩ VUGD раскрыла подробности опасного пожара в Торнякалнсе

Вечером в четверг, 7 марта, пламя охватило деревянное здание на улице Елгавас в Торнякалнсе. Об этом сообщили очевидцы в соцсети Facebook. Представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) рассказала порталу TVNET подробности пожара.
В VUGD сообщили, что звонок на улицу Елгавас в Торнякалнсе поступил в 19:28. Там загорелось двухэтажное нежилое деревянное здание.
Прибывшие на место пожарные обнаружили, что горят первый этаж здания площадью 40 кв. м, второй этаж площадью 40 кв. м и чердак площадью 40 кв. м. Общая площадь пожара составила 120 кв. м.
Пожарные спасли одного пострадавшего и передали его медикам Службы неотложной медицинской помощи. В 00:06 опасный пожар был потушен, указали в VUGD.
Некоторые люди в социальных сетях высказали мнение, что поджог был преднамеренным.
Другие обратили внимание на то, что недавно возле дома появились строительные леса, что вселило надежду на то, что у здания есть порядочный хозяин, который в скором времени его отремонтирует.
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