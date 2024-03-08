После "выборов" Путин может отстранить своего соратника от должности

Четвертый сценарий - Борис Ковальчук может занять должность вице-премьера энергетики, которую сейчас занимает Александр Новак. Сейчас он является одним из основных представителей от России на переговорах со странами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Пока неизвестно, кто из старых соратников Путина потеряет пост, который займет Борис Ковальчук. Известно лишь, что Миллер возглавляет "Газпром" с 2002 года, а за последние четыре года компанию покинули четыре важных сотрудника.

В 2020 году на пенсию ушла главный бухгалтер "Газпрома" Елена Васильева. Вскоре после этого из "Газпрома" ушел глава аппарата управления Михаил Середа, проработавший с Миллером более 20 лет.

Война Путина с Украиной нанесла "Газпрому" огромные потери. Стремясь "заморозить Европу", компания потеряла две трети своего экспорта, который в прошлом году достиг самого низкого показателя с 1985 года - 69 миллиардов кубометров.

Игорь Сечин работал с Путиным в мэрии Санкт-Петербурга в 1990-е годы. Сечин возглавляет "Роснефть" с 2012 года. Ранее он был помощником президента, главой администрации Путина и вице-премьером. В 2023 году "Роснефть" отчиталась о чистой прибыли в 1,3 триллиона рублей (13,1 миллиарда евро), что в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

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