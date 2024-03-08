После "выборов" Путин может отстранить своего соратника от должности

Обвиняемый в военных преступлениях российский диктатор Владимир Путин рассматривает возможность как минимум одного крупного увольнения в одной из крупнейших нефтегазовых компаний страны.
Основными кандидатами на потерю должности являются глава "Газпрома" Алексей Миллер и гендиректор "Роснефти" Игорь Сечин.
Как пишет издание "Ъ" со ссылкой на несколько источников, новым главой "Газпрома" или "Роснефти" может стать Борис Ковальчук, сын миллиардера Юрия Ковальчука.
Сейчас Юрий Ковальчук, которого Минфин США назвал "личным казначеем Путина", является главным акционером банка "Россия".
С 2009 года Борис Ковальчук возглавляет "Интер РАО" - одну из крупнейших энергетических компаний страны, под его контролем находятся 22 электростанции, производящие 10% всей электроэнергии, производимой в стране.
Борис Ковальчук может занять новую должность вскоре после "выборов" президента России, запланированных на 15-17 марта. Накануне голосования - 14 марта - состоится заседание совета директоров "Интер РАО", на котором будет рассмотрен вопрос об отставке Бориса Ковальчука, сообщила компания в среду, 6 марта.
Источники "Ъ" сообщили, что "Бориса Ковальчука повысят", однако пока неизвестно, какую должность займет сын соратника Путина.
Не исключено, что, помимо возможных должностей в "Газпроме" и "Роснефти", Борис Ковальчук может оказаться и на более "политической" должности, например, став губернатором Санкт-Петербурга.
Четвертый сценарий - Борис Ковальчук может занять должность вице-премьера энергетики, которую сейчас занимает Александр Новак. Сейчас он является одним из основных представителей от России на переговорах со странами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
Пока неизвестно, кто из старых соратников Путина потеряет пост, который займет Борис Ковальчук. Известно лишь, что Миллер возглавляет "Газпром" с 2002 года, а за последние четыре года компанию покинули четыре важных сотрудника.
В 2020 году на пенсию ушла главный бухгалтер "Газпрома" Елена Васильева. Вскоре после этого из "Газпрома" ушел глава аппарата управления Михаил Середа, проработавший с Миллером более 20 лет.
Война Путина с Украиной нанесла "Газпрому" огромные потери. Стремясь "заморозить Европу", компания потеряла две трети своего экспорта, который в прошлом году достиг самого низкого показателя с 1985 года - 69 миллиардов кубометров.
Игорь Сечин работал с Путиным в мэрии Санкт-Петербурга в 1990-е годы. Сечин возглавляет "Роснефть" с 2012 года. Ранее он был помощником президента, главой администрации Путина и вице-премьером. В 2023 году "Роснефть" отчиталась о чистой прибыли в 1,3 триллиона рублей (13,1 миллиарда евро), что в 1,5 раза больше, чем годом ранее.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!