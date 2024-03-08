Видео ⟩ Хаматова, Гордеева, Лазарева и другие в новом клипе Монеточки

"На эту песню меня вдохновили женщины, близкие мне по духу - мои кумиры, мои подруги, мои слушательницы. В последние два года появилось много новых историй о сильных, смелых, умных женщинах, противопоставляющих себя войне и смерти. Не все эти истории получают широкую публичную огласку, но каждая из них точно делает мир лучше. Мы сильны, мы можем свирепо защищать свою семью, бесстрашно бороться за свою страну и поддерживать друг друга как сестры - вот что я узнала о женщинах за последние годы. Я счастлива быть одной из них, я счастлива быть "как все остальные девчонки", и это выражение перестает быть хоть сколько-нибудь обидным, как только погружаешься глубже в его смысл. И каждая героиня нашего клипа - яркий тому пример. Каждую из них я люблю, поддерживаю и на каждую я равняюсь", - цитируют артистку СМИ.