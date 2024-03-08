Видео ⟩ СМИ: Путин обсудил обмен Навального всего за несколько часов до смерти политика

Источники "Агентства" также рассказали о переговорном процессе, который, по их словам, стартовал весной 2023 года. Летом Германия, в принципе, согласилась на обмен Навального, но переговоры прервались в сентябре после того, как газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором говорилось, что западные чиновники разрешили включить Навального в сделку по обмену пленными между Россией и Западом.

Переговоры возобновились в декабре, когда политика перевели в колонию в Ямало-Ненецком автономном округе. "Агенство" пишет, что семья Навального тогда убедила Запад, что началась подготовка к чему-то плохому.

Источники также указали, что в ходе переговоров Россия выразила готовность передать Западу не только Навального, но и корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича и отставного американского морпеха Пола Уилана.

Источники сообщили, что взамен западные страны готовы экстрадировать в Россию предполагаемого сотрудника ФСБ Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского командира в 2019 году.

Один из источников также сообщил, что на переговорах упоминался основатель компании М13 Владислав Клюшин, которого в США признали виновным во взломе компьютерных сетей американских компаний и злоупотреблении инсайдерской информацией.

Контекст

Как сообщило интернет-издание "Медуза", Навальный умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. О его смерти сообщило местное управление Федеральной службы исполнения наказаний.