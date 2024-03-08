Видео ⟩ СМИ: Путин обсудил обмен Навального всего за несколько часов до смерти политика

За несколько часов до смерти политика президент России Владимир Путин обсудил возможность обмена Алексея Навального на арестованных на Западе россиян, сообщает интернет-издание "Агентство" со ссылкой на четыре информированных источника.
По словам двух собеседников "Агентства", Путин лично встретился с бизнесменом Романом Абрамовичем примерно за четыре часа до того, как появились первые новости о смерти Навального. Один из источников утверждает, что во время этой встречи президент говорил об обмене пленными.
Журналист-расследователь Христо Грозев, напротив, считает, что согласие президента было фиктивным.
"Думаю, что это было либо прикрытием планов об убийстве, либо стратегическим ходом, чтобы довести переговоры почти до конца, думая что раз Германия согласилась принципиально отдать Вадима Красикова, то при отсутствии Навального они согласятся его обменять и на другого, не настолько важного для Путина заключенного", - сказал Грозев.
Примерно так же оценил возможное решение Путина и другой собеседник "Агентства".
"Узнав, что Запад готов отдать в Россию Красикова, Путин хладнокровно приказал убить Навального", - сказал он. При этом источник, близкий к Абрамовичу, призвал дождаться результатов расследования смерти Навального.
Путин обсуждал обмен Навального всего за несколько часов до его гибели: неизвестные детали переговоров об обмене узниками между Россией, Германией и США— Новости «Агентства» (@agents_media) March 8, 2024
▪️На основании разговоров с четырьмя источниками, знакомыми с деталями готовившейся сделки по обмену Алексея Навального на…
Источники "Агентства" также рассказали о переговорном процессе, который, по их словам, стартовал весной 2023 года. Летом Германия, в принципе, согласилась на обмен Навального, но переговоры прервались в сентябре после того, как газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором говорилось, что западные чиновники разрешили включить Навального в сделку по обмену пленными между Россией и Западом.
Переговоры возобновились в декабре, когда политика перевели в колонию в Ямало-Ненецком автономном округе. "Агенство" пишет, что семья Навального тогда убедила Запад, что началась подготовка к чему-то плохому.
Источники также указали, что в ходе переговоров Россия выразила готовность передать Западу не только Навального, но и корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича и отставного американского морпеха Пола Уилана.
Источники сообщили, что взамен западные страны готовы экстрадировать в Россию предполагаемого сотрудника ФСБ Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского командира в 2019 году.
Один из источников также сообщил, что на переговорах упоминался основатель компании М13 Владислав Клюшин, которого в США признали виновным во взломе компьютерных сетей американских компаний и злоупотреблении инсайдерской информацией.
Контекст
Как сообщило интернет-издание "Медуза", Навальный умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. О его смерти сообщило местное управление Федеральной службы исполнения наказаний.
Как заявило учреждение, Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Были проведены реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали, и врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть политика.
Алексею Навальному было 47 лет.
Источник российского пропагандистского телеканала RT назвал причиной предполагаемой смерти Навального оторвавшийся тромб.
14 февраля пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщала, что Навального в 27-й раз за время заключения отправили в штрафной изолятор.
Навальный находился в заключении с января 2021 года - после того как вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления веществом из группы "Новичок". После этого суд заменил политику условный срок на реальный по делу Yves Rocher. В 2022 году суд приговорил Навального к девяти годам колонии общего режима, обвинив его в мошенничестве при сборе донатов и "неуважении" к суду. В 2023 году суд вынес еще один приговор Навальному по делу об организации "экстремистского сообщества" - политику назначили 19 лет колонии особого режима.
Сначала Навальный находился в колонии во Владимирской области, но в декабре его перевели в колонию "Полярный волк" в Ямало-Ненецком автономном округе.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!