Видео ⟩ За занавесом: Навального на телевидение не пускают даже после смерти

Одним из главных событий международной политики в связи с Россией на минувшей неделе, безусловно, стали похороны оппозиционного политика Алексея Навального, о чем сообщали все западные СМИ. В то же время на российских государственных телеканалах об этом факте царила гробовая тишина.
Факт похорон Навального не был упомянут ни в пропагандистских передачах, ни в новостях. Это, конечно, закономерно, потому что трудно представить, что могли бы сказать об этом событии кремлевские идеологи.
Зато в полную силу пропагандисты вещали о трех темах - ежегодном обращении президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, заявлении министра обороны США Ллойда Остина, что в случае поражения Украины НАТО может быть втянуто в войну с Россией, а также о высказывании президента Франции Эммануэля Макрона о том, что военнослужащие НАТО могут быть отправлены в Украину.
В контексте всех перечисленных острых тем надо отметить, что снова очень серьезно прозвучала угроза применения ядерного оружия. Причем на самом высоком уровне - из уст президента Путина.
Идеологической вишенкой на пропагандистском торте стало показанное в воскресной передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" интервью Соловьева с президентом Сирии Башаром Асадом, которому предъявлены обвинения в применении химического оружия. Добавим, что Франция выдала ордер на арест Асада в связи с его участием в преступлениях против человечности. Это было бы комично, если бы не было так трагично: Соловьев обсуждал с Асадом "этические вопросы" в связи с самоопределением народов и стран, и кровавый диктатор Асад выдвинул обвинения Западу в колониализме, заявив, что западные страны лгут и единственными глашатаями правды являются Сирия и Россия. Соловьев, в свою очередь, заявил, что обвинения в адрес режима Асада в применении химического оружия сфабрикованы точно так же, как обвинения в адрес России в преступлениях в украинском городе Буча. Оказывается, Сирия и Россия в компании с Ираном являются единственными странами, где власть пользуется доверием граждан, и единственными, кто искренне заботится о благополучии населения. Именно такую искаженную картину реальности представил разговор представителей диктаторских режимов.
Навальный, Путин и Асад
"Когда Алексей Навальный был жив, Кремль пытался изобразить его как незначительную личность, недостойную внимания, хотя российские власти и оскорбляли его, и нападали со злобой, свидетельствующей об обратном. Похоже, что и после его смерти мало что изменилось. Президент Владимир Путин не сказал публично ни слова о Навальном за две недели со дня смерти лидера оппозиции в 47 лет в тюрьме. Почти такое же молчание хранило и российское государственное телевидение. В пятницу, когда тысячи людей собрались в российской столице на похороны Навального, официальная Москва вела себя так, будто никаких проводов Навального не было", - пишет New York Times.
Издание также отмечает, что, согласно позиции Кремля, Навальный не был легитимным оппозиционным политиком, а скорее экстремистом, террористом и государственным врагом. Профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук Григорий Юдин в связи с молчанием официальных СМИ отмечает, что если вас нет на государственном телевидении, то вас нет вообще. Это подтверждает и сообщение оппозиционного СМИ "Медуза" о том, что, согласно данным опроса, большинство россиян слышали о смерти Навального только мимоходом.
Несмотря на то, что в похоронах Навального, согласно подсчетам "Медузы", приняли участие 16,5 тыс. человек, это, конечно, ничтожное количество по сравнению с общей численностью россиян, превышающей 143 млн человек, в то время как население Москвы, где проходили похороны Навального, составляет около 16 млн человек.
"У нас тоже есть оружие"
Пропагандисты неустанно восхищались ежегодным посланием Путина Федеральному собранию, которое он зачитывал более двух часов. Это было амбициозное видение лидером будущего России, призванное вдохновить не только народ, но и русских солдат на фронте.
Речь Путина условно можно разделить на три крупных блока. Первым стало уже бесчисленное количество раз прозвучавшее обоснование необходимости вторжения в Украину, описание возродившегося там фашизма, организованного США "государственного переворота" и "геноцида" против жителей Донбасса. В целом ничего нового.
Затем следовали хвалебные песни экономическому росту России: Путин привел огромные суммы, которые будут выделены на строительство школ, детских садов и больниц, а также указал на то, как существенно будут увеличены социальные пособия и пенсии.
Заодно Путин упомянул, что новая элита страны - это те солдаты, которые сейчас воюют в Украине. Именно они будут следующими депутатами и министрами Государственной думы. Это, конечно, риторика, если не сказать ложь. Зная о том, что ряды отправляемых в Украину солдат преимущественно пополняются заключенными и выходцами из беднейших регионов России, которые имеют в основном весьма скромное образование, понятно, что никакая блестящая перспектива после войны их не ждет.
Третья часть выступления Путина была посвящена угрозам Западу, в том числе в связи с применением ядерного оружия. Это был ответ российского диктатора на высказывания Макрона и Остина.
"Мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными. Они должны, в конце концов, понимать, что у нас тоже есть оружие. Они знают об этом. У нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. И, конечно, все это очень опасно, поскольку фактически может привести к использованию ядерного оружия. Они чего, этого не понимают, что ли? Это, знаете, люди, которые не прошли через тяжелые испытания. Они уже забыли, что такое война. Они об этом забыли, но мы это пережили, например, в Кавказской войне и сейчас в украинском конфликте", - рассказал Путин.
Он посоветовал западным политикам вспомнить о судьбе таких исторических личностей, как лидер нацистской Германии Адольф Гитлер и французский император Наполеон Бонапарт, которые безуспешно пытались вторгнуться в Россию.
Путин также посвятил развернутый раздел речи тому, чтобы описать, в какой боевой готовности находятся российские ядерные силы, и подчеркнул, что новые ядерные ракеты "Сармат" могут достичь любой точки земного шара.
Как отмечает исследователь аналитического центра "Фонд Карнеги за международный мир" Татьяна Становая, если год назад Путин фокусировался на защите "нашей земли", прибегал к оборонительной и даже жертвенной риторике, то сейчас он звучит победоносно, говоря уже от имени не геополитической жертвы, а "колоссальной, всепобеждающей силы". Такая перемена объясняется крепнущей верой российского руководства в военное преимущество России в войне с Украиной, ощущением слабости и разобщенности Запада.
"Также Путин продемонстрировал готовность пойти гораздо дальше украинской повестки. Россию в нынешнем послании он представил как "оплот традиционных ценностей, на которых строится человеческая цивилизация", как геополитического идеолога, опирающегося на "большинство людей в мире, в том числе миллионы граждан западных стран".
Не стоит недооценивать амбициозность этих слов. Это не пустая пропаганда, а, скорее, отражение планов идеологической экспансии, экспорта "путинизма" в западные страны, активной работы с потенциальными "друзьями". Иными словами, поле геополитической битвы за ценности снова переносится на западную территорию, и Путин чувствует себя как никогда уверенно", - пишет Становая. Подводя итог речи Путина, исследовательница характеризует ее словами: "не будет войны, не будет России".
Надо бить по Западу
Всю неделю в приподнятых тонах россияне упоминали высказывание министра обороны США о том, что в случае поражения Украины НАТО может быть втянуто в войну с Россией. Пропагандисты интерпретировали эту новость Остина весьма демагогически, утверждая, что Остин де-факто заявил, что если Украина проиграет, то НАТО нападет на Россию.
Это ложь и откровенное искажение фактов. Послание Остина было о том, что Путина не остановит поражение Украины, его посягательства пойдут гораздо дальше. Остин упомянул, что особенно уязвимы страны Балтии, которые являются членами НАТО.
"Мы знаем, что если Путину здесь [в Украине] повезет, он не остановится. Он продолжит предпринимать еще более агрессивные действия в регионе. И другие автократы по всему миру это увидят, и их ободрит тот факт, что это произошло и нам не удалось поддержать демократию", - сказал Остин.
Итак, вопреки заявлениям Путина и его пропагандистской свиты о том, что если Украина будет разгромлена, НАТО начнет войну с Россией, смысл слов Остина совершенно другой. А именно, что Россия одной лишь Украиной не удовлетворится, ее агрессия будет распространяться все дальше, и если поставит под угрозу страны НАТО, то столкновение альянса со страной-агрессором станет неизбежным.
Надо сказать, что пропагандисты настроены крайне агрессивно. Одиозный "военный эксперт" Игорь Коротченко заявил, что, согласно уставу ООН, Россия имеет полное право наносить ответные удары по военным объектам западных стран, производящим оружие, с помощью которого наносятся удары по территории России. Например, удары по немецким заводам, на которых производятся ракеты "Taurus", были бы правильными и оправданными. Коротченко заговорился до того что в том случае, если Россия нанесет удар по военным объектам одной из стран НАТО, НАТО не сможет задействовать статью 5, так как со стороны России это было бы не объявлением войны, а борьбой с терроризмом.
Коротченко сделал вид, что не знает или не понимает двух вещей. Во-первых, того, что суть 5-й статьи НАТО не определяется интерпретацией России. Во-вторых, Запад заявил, что удары Украины по находящимся на территории России военным объектам полностью легитимны. В связи с этим их с точки зрения международного права нет оснований считать террористическими актами. Таким образом, и ссылки на устав ООН, и прокладывание параллелей с событиями 11 сентября в Нью-Йорке совершенно неуместны и демагогичны.
Проект софинансируется Фондом поддержки СМИ из средств латвийского государственного бюджета. За содержание проекта "За занавесом" отвечает информационное агентство LETA. #SIF_MAF2023
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