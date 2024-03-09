Видео ⟩ За занавесом: Навального на телевидение не пускают даже после смерти

"Мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными. Они должны, в конце концов, понимать, что у нас тоже есть оружие. Они знают об этом. У нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. И, конечно, все это очень опасно, поскольку фактически может привести к использованию ядерного оружия. Они чего, этого не понимают, что ли? Это, знаете, люди, которые не прошли через тяжелые испытания. Они уже забыли, что такое война. Они об этом забыли, но мы это пережили, например, в Кавказской войне и сейчас в украинском конфликте", - рассказал Путин.