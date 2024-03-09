Видео ⟩ РФ сообщила об атаках беспилотников на Курск, Таганрог и другие города

В Таганроге дроны попытались атаковать авиационный завод имени Бериева. Жители города сообщали о многочисленных взрывах и полагали, что они были вызваны ударами беспилотников и работы систем ПВО.

⚡️And this is 🇷🇺Kursk - the Ministry of Defense of the Russian Federation reports on a mass UAV attack on the Rostov, Belgorod, Kursk and Volgograd regions



In Kursk, UAV debris fell on the roof of a polyclinic, damaging it so much that even the patients had to be evacuated.



The… pic.twitter.com/1666O7emTr — 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) March 9, 2024

Взрывы в Таганроге продолжались около 30-40 минут. Местные жители насчитали в небе более 20 взрывов, а также слышали звуки двигателя. По предварительным данным, погибших в результате атаки нет, получил ранение сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий на земле, сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

⚡️There are reports of powerful explosions in 🇷🇺Taganrog and a large number of kamikaze drones. Let me remind you that another Russian A-50 aircraft was recently spotted on satellite images at the Taganrog-South airfield. pic.twitter.com/sdExJtnWIo — 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) March 9, 2024

"Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников в Таганроге, последствия на местах выясняются", - сообщил Голубев.

Жители Курска рассказали, что слышали четыре взрыва в небе над городом. Власти попросили жителей спрятаться в помещениях без окон и с толстыми стенами или войти в ближайшее здание.

"Войска ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Курском. Последствия на земле выясняются", - заявил губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, обломки сбитого беспилотника упали на крышу одной из поликлиник города. По словам Старовойта, пострадавших в результате атаки также нет.

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