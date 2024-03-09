Сб, 9.03.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Видео ⟩ РФ сообщила об атаках беспилотников на Курск, Таганрог и другие города

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
РФ сообщила об атаках беспилотников на Курск, Таганрог и другие города
РФ сообщила об атаках беспилотников на Курск, Таганрог и другие города Фото: Ekrānuzņēmums no video.

Российские СМИ сообщили, что в ночь на субботу, 9 марта, российские города Курск и Таганрог, расположенные недалеко от границы с Украиной, подверглись атакам беспилотников. Также дроны ВСУ, по информации минобороны РФ, были сбиты над территориями Белгородской (один), Курской (два), Волгоградской (три) и Ростовской (41) областей России.

В Таганроге дроны попытались атаковать авиационный завод имени Бериева. Жители города сообщали о многочисленных взрывах и полагали, что они были вызваны ударами беспилотников и работы систем ПВО.

Взрывы в Таганроге продолжались около 30-40 минут. Местные жители насчитали в небе более 20 взрывов, а также слышали звуки двигателя. По предварительным данным, погибших в результате атаки нет, получил ранение сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий на земле, сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников в Таганроге, последствия на местах выясняются", - сообщил Голубев.

Жители Курска рассказали, что слышали четыре взрыва в небе над городом. Власти попросили жителей спрятаться в помещениях без окон и с толстыми стенами или войти в ближайшее здание.

"Войска ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Курском. Последствия на земле выясняются", - заявил губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, обломки сбитого беспилотника упали на крышу одной из поликлиник города. По словам Старовойта, пострадавших в результате атаки также нет.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх