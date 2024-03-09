На весенних каникулах Рижский зоопарк предлагает программу экспедиций

Во время мероприятия в кассе зоопарка можно будет бесплатно получить путеводитель экспедиции выходного дня и отправиться познакомиться с самыми необычными обитателями зоосада.

В заключительные дни экспедиции выходного дня, 16 марта и 17 марта, примерно в 11:00 часов состоится мероприятие, посвященное тюленям, на котором представитель Управления по охране природы расскажет о том, как действовать, встретив на пляже тюленей.

На латвийское побережье почти каждый год попадают бельки - детеныши тюленей. Часть из них травмирована собаками, оставленными на пляже без присмотра.

Раненых бельков инспекторы управления доставляют в Рижский зоопарк для реабилитации.

Если жители замечают на пляже детенышей тюленей, их просят ни в коем случае не приближаться к малышам, а информировать об этом Управление по охране природы.

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