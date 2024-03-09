Фото, видео ⟩ "Золотой микрофон-2024": в числе триумфаторов Astro'n'out, Fiņķis и Patrisha

Премию Zelta mikrofons за лучший альбом 2023 года вечером в пятницу, 8 марта, получила группа Astro'n'out с пластинкой "777", а лучшей песней была признана Raķešu zinātne музыкантов Fiņķis и Patrisha.
Лучшим хип-хоп-альбомом была признана пластинка Melnezera grāmata дуэта Netīrās cilpas, а Astro'n'out с пластинкой "777" стали победителями в номинации "Поп-музыкальный альбом года".
Видео: Поп-альбом и альбом гда: "777" группы Astro'n'out
Пластинка Lapsene (Арта Двариона) Sākums была признана лучшим альбомом года в стиле рок или метал, а в категории "Альбом инди- или альтернативной музыки" было отмечено объединение Juuk за альбом Muļķa stabule.
Галерея: Вручение наград премии "Золотой микрофон-2024"
Лучшим электронным альбомом прошлого года стала пластинка Hidden Beauty музыканта Sign Libra.
Пластинка Ķekatās группы Auļi была признана лучшим альбомом фолк- или мировой музыки, выпущенным в прошлом году, а Том Рудзинскис победил в категории "Альбом джазовой, фанк- или соул-музыки" с пластинкой Abyss.
Лучшим альбомом классической и вокальной музыки стала запись хора Латвийского радио Lūcija Garūta. Ābele/Apple Tree под управлением Сигварда Клявы, а Рейнис Сеянс и Лиепайский симфонический оркестр победили в номинации "Альбом межжанровой и инструментальной музыки" с пластинкой Vārna.
Галерея: Лауреаты "Золотого микрофона-2024"
Награду за лучший дебют получил продюсер и исполнитель электронной музыки Mickeen с пластинкой Hyalite.
В номинации "Альбом в жанре кантри или шлягера" победителем стал Эдвард Страздиньш с альбомом Lauku dzīves miera osta, а лучшим музыкальным альбомом для детей признана запись Ričijs Rū rīko koncertu 2 Лауриса Рейникса, Руты Рейники-Прейсы и Софии Тиммы.
Лучшим клипом признано видео на песню Fiņķis и Patrisha Raķešu zinātne, лучшей концертной записью - концерт Sudden Lights в Зеленом театре Межапарка, а в номинации "Дизайн альбома" победителем стала обложка пластинки Super группы Singapūras satīns.
Самой прослушиваемой записью на различных платформах стала песня Aija группы Sudden Lights, а приз зрительских симпатий за лучшую песню по результатам голосования получил Микс Галвановскис за трек Par savu zemi saukt.
Видео: Микс Галвановскис с наградой за трек Par savu zemi saukt
В номинации "Радиохит" победил певец Донс с песней Divatā. При оценке самых прослушиваемых песен учитываются латвийские радиостанции, транслирующие музыку, созданную в Латвии, а самые прослушиваемые песни в зависимости от частоты их звучания умножаются на рейтинги радиостанций. Претендовать на звание "Радиохита" могли записи, созданные в период со 2 декабря 2022 г. по 1 декабря 2023 г.
Группа Credo была удостоена награды за пожизненный вклад в развитие латвийской музыки. В этом году группа отмечает свое 50-летие. Ее участниками являются Гунтис Вейтс, Армандс Алкснис, Айварс Виксна и Гундарс Линтиньш.
Основателем группы является бас-гитарист Валдис Скуиньш, который начал репетировать 4 октября 1974 года с певицей Гиной Буркевице и гитаристом Айваром Лиепиньшем. За время существования группы было выпущено восемь альбомов, три сборника, вышла книга, написанная Андрой Алксне и документальный фильм Илзе Кунги-Мелгайле.
Всего на премию Zelta mikrofons в этом году было подано 478 заявок - 163 альбома, 134 песни, 120 видеоклипов, 46 дебютантов и 15 концертных записей в видеоформате.
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