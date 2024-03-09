Видео ⟩ На дорогах за центром Риги - мусор, ямы и непокрытые колодцы

Улица Гранита в Риге – самая "жуткая" улица столицы. Здесь расположено бесчисленное количество компаний, поэтому недостатка в автомобилях, в том числе грузовиках, нет. Однако, несмотря на суету и шум улицы, она полна выбоин и всегда имеет пробки.

Пробку на улице Гранита можно и объехать, говорит зритель передачи, который каждый день использует эту дорогу. На объездной дороге открывается жуткий пейзаж из грязи. Дорога там местами разбита, вокруг разбросан мусор, несмотря на то, что везде стоят запрещающие знаки.

Если удастся проехать через такие "препятствия", пробку на улице Гранита можно преодолеть, и дорога выведет на улицу Крустпилс. На объездной дороге также был замечен полностью открытый газовый вентиль, который может взорваться в любой момент. Несмотря на бедственное состояние вентиля, ведущие передачи не почуяли возле него запаха газа

Также на улице был замечен неприкрытый канализационный люк. Ведущий и гость передачи с аварийной службой, после чего решили позвонить администрации города.

Олаф Пулкс, председатель комитета Рижской думы по делам транспорта и связи пообещал, что проблема с газовым вентилем будет решена.

На улице также расположен магазин "Реставрация дисков". По мнению ведущего передачи Паула Тимротса, только такой бизнес может выжить в подобном месте.

Видео: Сюжет передачи Zebra (на латышском языке)

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