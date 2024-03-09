В воскресенье потеплеет до +5. Осадков не ожидается

Ветер - восточный от слабого до умеренного, на Курземском побережье ветер будет сильнее. Максимальная температура воздуха составит +1…+5 градусов.

В Риге день начнется с облачной погоды, однако с середины дня небо прояснится, осадков не ожидается. Будет дуть слабый восточный ветер, температура воздуха поднимется до +2…+4 градусов.

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