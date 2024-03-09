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В воскресенье потеплеет до +5. Осадков не ожидается

rus.tvnet.lv/LETA
Обновлено 10 марта 2024, 08:54
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Девушка в холодную погоду
Девушка в холодную погоду Фото: Leszek Glasner/Shutterstock

В последний день этой недели в Латвии ожидается переменная облачность, без осадков, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ветер - восточный от слабого до умеренного, на Курземском побережье ветер будет сильнее. Максимальная температура воздуха составит +1…+5 градусов.

В Риге день начнется с облачной погоды, однако с середины дня небо прояснится, осадков не ожидается. Будет дуть слабый восточный ветер, температура воздуха поднимется до +2…+4 градусов.

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